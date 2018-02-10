السعودية: توازن دقيق بين الانفتاح الاجتماعي وتهميش المحافظين

لا يوجد دليل أقوى من تحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة على جدية الطرح الإصلاحي السعودي ولإقناع الداخل قبل الخارج بأن المملكة العربية السعودية تتغير فعلا وأن الوعود الإصلاحية تتحول شيئا فشيئا إلى واقع، وإن طالت الطريق بعض الشيء نحو تحقيق ذلك. ووسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي وإدخال إصلاحات اجتماعية، قطعت الرياض خطوات لتقييد دور هيئة الأمر بالمعروف التي يصفها الكثير من السعوديين بـ“الكابوس” إذ منعتها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال، ضمن خطوات تقلق المطوّعين ورجال الدين المستفيدين من الهيئة، لكنها تلقى تأييدا من الشباب ودفعة قوية من المؤيدين للإصلاح والذين يعلمون خصوصية هذه الخطوة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي، ويعون جيدا أن على الحكومة أن توازن في هذه المرحلة بين الانفتاح الاجتماعي وتقليص دور المحافظين.

العرب

نظرة سعودية مختلفة للمستقبل

الرياض - لم يكن رقص فتاة وشاب سعوديين في شارع عام مكتظ بالمارة مشهدا غير مألوف وحسب، بل أطلق نقاشا حادا حول انحسار تأثير الشرطة الدينية المعروفة بفرضها الفصل بين الجنسين من غير المحارم في المملكة المحافظة.

امتلكت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو “المطوعون”، وهو الاسم المتعارف عليه لأفراد الشرطة الدينية، منذ عقود سلطات واسعة للتأكد من تطبيق القواعد المجتمعية والفصل بين الجنسين، فكانوا يسيّرون الدوريات في الأماكن العامة ويراقبون رواد المتاجر الكبرى لضبط النساء اللواتي يضعن طلاء أظافر براقا ومعاقبة الرجال الذين يسعون للاتصال بالجنس الآخر.

وفي السنوات السابقة أطلقت السلطات السعودية سلسلة من الإصلاحات شملت تقليص صلاحيات المطوعين بشكل تدريجي ومنعتهم من مطاردة الأشخاص وإيقافهم والتثبت من هوياتهم. كما قلص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدور السياسي لرجال الدين المتشددين في إطار الإصلاحات التاريخية في المملكة.

رد فعل

يكشف الجدل الذي أثاره الفيديو القصير لرقصة الشارع صعوبة خطوات الإصلاح في المملكة وخصوصيتها حيث يرتبط التغيير بعقلية المجتمع المحافظ جدا. وفي الوقت الذي لقي فيه الفيديو استحسان فئة عريضة من الشباب والإصلاحيين من مختلف الأعمار والتوجهات جوبه بنفس القوة، وأكثر، من أطراف أخرى محافظة دعت لإلقاء القبض على الشاب والشابة.

وحتى الآن هناك توازن دقيق بين الانفتاح الاجتماعي وتهميش المحافظين، فيما تبدو السلطات حذرة في عدم إثارة الحساسيات الدينية. وتعهدت السلطات بالتحرك السريع وسط تعليقات غاضبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت الاستياء في الأحياء المحافظة حول تراجع حضور المطوعين وعدم اليقين حول دورهم المستقبلي. وتردد سؤال “أين الشرطة الدينية؟” بين السعوديين الغاضبين، وسأل البعض أيضا “لماذا هم صامتون؟” و”هل يعني صمتهم الموافقة؟”.

دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة في مارس المقبل سيشكل عاملا مزدوجا للإسراع من التغييرات الجذرية في المجتمع، إذ سيضيف تنفيذ القرار دافعا جديدا لموجة الحرية الصاعدة

وفي المقابل، لاقى التراجع في حضور المطوعين وصلاحياتهم ارتياحا لدى الكثيرين من الشباب. وفي مشهد كان غير متخيل قبل عامين، أزيلت الحواجز التي كانت تفصل بين الجنسين في بعض المطاعم في الرياض التي عادت لتستقبل الزبائن من الجنسين على صوت الموسيقى. وشوهد مقهى ينزع الحواجز داخله بعد وقت قصير على مغادرة دورية المطوعين الذين يرتدون الأثواب البيضاء وأغطية الرأس الحمراء.

وقبل أسابيع دعا كتّاب في عدة صحف بارزة بشكل مباشر وبجرأة وفق البعض إلى إلغاء دور المطوعين بحجة أنهم يشكلون عبئا ماليا غير ضروري.

ويأتي تراجع المطوعين في الوقت الذي يسعى فيه الأمير محمد بن سلمان لإطلاق حملة إصلاحات في المملكة المحافظة ضمن رؤية السعودية 2023. وقطعت خطوات هامة تؤكد جدية هذا المسعى الإصلاحي في بلد نصف عدد سكانه تحت سن الخامسة والعشرين، من هذه الخطوات رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة والسماح بفتح دور السينما وإدخال سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية وتحييد غلاة المتشددين في المملكة الذين يعتبرون الداعمين التقليديين للعائلة المالكة.

ويقول هشام الغنّام الباحث السعودي في جامعة اكزتر البريطانية، “تأثير رجال الدين المحافظين كان دائما مبالغا به”. وأضاف أن “ممارسة الفتيات للرياضة وفتح دور السينما وتنظيم حفلات أو حتى الوصول إلى حد حل الشرطة الدينية ليست أشياء بإمكانهم منعها. المملكة قادرة على الدفع في اتجاه مثل هذه الإصلاحات دون توقع ردة فعل قوية”.

ورصدت الكاتبة الأميركية كارين إيليوت هاوس، خلال زيارتها للمملكة في شهر يناير الماضي، تغييرات وصفتها بالجذرية في المملكة. وكتبت مؤلفة كتاب “عن السعودية: شعبها وماضيها وديانتها وأخطاؤها ومستقبلها” (دار كنوبف، 2012)، ما لامسته من تغييرات في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت فيه هاوس أن “ما يفعله الأمير محمد بن سلمان من إصلاحات في المملكة لافت للنظر، وبرنامجه المتمثل في رؤية المملكة 2030 يسعى إلى الاعتماد على تطوير القدرات والمهارات للمواطنين بدلا من الاعتماد على الحكومة فقط، وإن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في المملكة تُعَد نقلة متميزة في مسيرتها، إضافة إلى مكافحة الفساد دون التمييز بين كبير وصغير، تسجل في سجلاته“.

وأضافت أن “التغيير الجذري الذي يفرضه الأمير محمد ليس أحد الخيارات بل هو الخيار الوحيد؛ فلم يعد هناك مجال للشك أن هناك إصرارا على انتشال السعوديين من سبات دام ثلاثين عاما، كان يقودهم نحو مستقبل يعتريه الكثير من القلق، والأمير محمد مُحِق في رؤيته الإصلاحية”.

المتشددون من رجال الدين ينظرون إلى الهيئة كقوة دافعة لتوجهاتهم تملك شرعية مستمدة من الحكم مباشرة

دور ملطف

تواجه الهيئة مصيرا غامضا، إذ بعد تقليص دورها الجوهري في المجتمع السعودي، ضمرت وانتقل النقاش من الدور الذي يجب أن تقوم به إلى المعنى من وجودها الذي بات يشكل عبئا على الخزينة السعودية. ويقول جيمس دورسي من جامعة اس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة لفرانس برس “لا يمكن حلهم هكذا بكل بساطة”، مضيفا أن “الخيار الأفضل دمجهم في المؤسسات العامة لتطبيق القانون”.

ومنذ العام 2016، بدا وكأن المطوعين يخضعون لتبديل كامل في صورتهم مع إخضاعهم لدورات تدريبية لتعليمهم كيفية التصرف مع المواطنين “بلطف ومودة” والاقتراب منهم بكلمات محببة مثل “أخي العزيز”، لكن حتى دون صلاحية توقيف الأشخاص، فإن دور أفراد الشرطة الدينية لا يزال حاضرا. فهم الآن يعملون جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى ويتوجب عليهم الإبلاغ عن الانتهاكات إلى الشرطة المدنية.

ويقول بروس ريديل مؤلف كتاب عن السعودية يحمل عنوان “ملوك ورؤساء”، إن عناصر الشرطة الدينية المتشددين يمكن أن “يكونوا خطيرين إذا كانوا عاطلين عن العمل ولديهم مشاعر غاضبة”، فيما تنقل وكالة فرانس برس عن رجل أعمال في الرياض، طلب عدم كشف هويته، قوله إن “هناك فارقا بين الإسلام المعتدل ولاإسلام على الإطلاق”. ويضيف أنه “إلى جانب الحفاظ على الأخلاق العامة، لاحق المطوعون أيضا مهربي المخدرات والمجرمين الذين يتحرشون بالناس”.

ومنح تراجع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرية أوسع لفئة الشباب، كما سمح بصعود دور جديد في المجتمع السعودي للمرأة. ويقول باحثون في علم الاجتماع إن “تقليم أجنحة الهيئة كان بمثابة فتح طاقة في سد منيع كان يمنع مرور الماء إلى صحراء قاحلة لا حياة فيها“.

ويضيفون أن “هذا التراجع سيتبعه بالضرورة تراجع مقابل للمعنى العميق الذي كانت تنظيمات وقادة الإسلام السياسي تمثله في الوعي السعودي“.

وكان رجال دين متشددون، كعائض القرني وسلمان العودة ومحمد العريفي، ينظرون إلى الهيئة كقوة دافعة لتوجهاتهم تملك شرعية مستمدة من الحكم مباشرة. ومع الوقت تحولت العلاقة بين الجانبين إلى ارتباط عضوي في ثنائية أيديولوجية أشبه بالعلاقة بين الحزب الشيوعي ونشطاء السوفيتات المحلية في الاتحاد السوفييتي سابقا.

وتقول مصادر في السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يعارض رد الفعل التحرري الذي أظهرته أشرطة مصورة ظهرت مؤخرا، وتحمل في مضمونها لمحة احتفالية بحرية كانت تمثل الهيئة القوة الرئيسية لخنقها في المستقبل، لكن ولي العهد ستكون عليه الموازنة بين اندفاع الشباب والمرأة تجاه الحرية المكتسبة حديثا، وعقل جمعي يرى في ترك مساحة تحرك أمام المرأة خصوصا خطرا على استقرار المجتمع وتماسكه.

هشام الغنام: تأثير رجال الدين المحافظين كان دائما مبالغا فيه

يمر المجتمع السعودي اليوم بمرحلة انتقالية، يمكن اعتبار تحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخا لبدئها رسميا. ويقول خبراء إن السعوديين بدأوا يتعرفون لأول مرة اليوم على ملامح “الدين الإختياري” الخالي من “الإكراه”، إذ بات البائع حرا في غلق متجره للذهاب إلى الصلاة، ولم تعد المرأة متوجسة من الحديث لقريب لها في مكان عام خوفا من “المطوع” الذي سينهرها إن كانت فعلت ذلك في الماضي.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر صرامة على النساء في العالم، وبينها طلب المرأة موافقة "ولي أمرها" على السفر. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة رؤية 2030 في محاولة لإدخال النساء إلى سوق العمل ولتحسين صورة المملكة في الخارج مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

وتؤكد فوزية أبو خالد أن القرارات الأخيرة في حق المرأة السعودية لها "علاقة بالخط السياسي لقيادة المملكة حاليا، والتي تعمل على تطوير علاقاتها بالمجتمع ككل بما فيها قطاعاته المدنية لجعلها علاقات أكثر شراكة"، ويؤيدها الكاتب السعودي عبد الله الجنيد، الذي يشير في تصريحات لـ"العرب" إلى أن "الكثير ينزلون القرارات الملكية الخاصة بإصلاح أوضاع المرأة السعودية ضمن مساعي السعودية لتحسين صورتها لدى الرأي العام الدولي، لكن في حقيقة الأمر الموضوع استحقاق تنموي وطني بكل أبعاده".

ويرى الإعلامي السعودي غازي الحارثي لـ"العرب" أن السعودية تسير باتجاه الإنعتاق من سلاسل مجتمعية وتعقيدات تاريخية بعضها أصبح معطلا للتنمية ولأي تغيير ينشده المجتمع".

وسيشكل دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة في مارس المقبل عاملا مزدوجا للإسراع من التغييرات الجذرية في المجتمع، إذ سيضيف تنفيذ القرار دافعا جديدا لموجة الحرية الصاعدة وسيسمح بنقل السلطة المعنوية التي كانت الهيئة تتمتع بها إلى خصومها الرئيسيين من النساء.

وتأتي مثل هذه القرارات لترفع من الرصيد الحقوقي للمملكة العربية السعودية وتقطع الطريق على كل من امتهن مهاجمة السعودية بسبب حقوق المرأة وحقوق الإنسان، دون وعي بخصوصية مجتمع مثل المجتمع السعودي وأهمية دولة مركزية في العالم الإسلامي مثل المملكة العربية السعودية.