روبوتات خلوية للحصول على 'حياة بوتين الأبدية'

علماء من جامعة أورال الفيدرالية الروسية يدرسون إمكانية ابتكار روبوتات حيوية خلوية تعمل على 'إصلاح' جسم الإنسان من الداخل.

العرب

مشروع يحظى بمتابعة بوتين شخصيا

موسكو – يدرس علماء من جامعة أورال الفيدرالية الروسية إمكانية ابتكار روبوتات حيوية خلوية تعمل على “إصلاح” جسم الإنسان من الداخل.

وقال رئيس مركز الهندسة الحيوية فلاديمير شور “ستحدث العملية كالتالي، يتناول الإنسان كبسولة تحتوي على ألف من هذه التقنيات الحيوية التي تنتشر داخل الجسم وتصلحه”.

وأشار إلى قدرة هذه التكنولوجيا على حل مشكلة الشيخوخة. وقال شور، ردا على سؤال مراسل موقع “رناك دوت كوم” حول إمكانية الحصول على “حياة بوتين الأبدية”، إن ذلك ممكن من الناحية التقنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار برفقة الزعيم الكازاخستاني نورسلطان نازارباييف، مصنع “بيوكاد” في مدينة سان بطرسبرغ لمتابعة تجارب مخبرية لعلاج الشيخوخة وديمومة الشباب.

ويعمل المصنع على إجراء تجارب مخبرية على “حبوب الشباب” إضافة إلى تطوير أحدث العلاجات لمرض السرطان.

وحول ثورته الطبية لمكافحة الشيخوخة، يقول العالم أليكساندر كارابيلسك “إن هدفنا ليس مجرد إطالة العمر، ولكن أيضا السماح للشخص بالشعور بالشباب في سنوات العمر المتأخرة”.