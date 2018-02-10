تغريدة اليوم: ارقص فمن يعلم كم من الوقت ستبقى واقفا

AhlamMostghanmi@
AhlamMostghanmi@
كن مبتهجاً حتى العاشرة صباحا، وسيتكفّل ما بقي من اليوم بنفسه.
ALMAWEB@
ALMAWEB@
توقف عن ذكر أسمائهم،ستجد أنّك ترى أفكارهم وتناقشها بموضوعيّةٍ أكثر!
mobeid@
mobeid@
المجتمعات التي تحب القراءة تقل عندها النميمة والانشغال بأخبار الناس.
AKMosaed@
AKMosaed@
انهضْ وبادرْ بالحياةِ فإنّما،كسرُ التّعثرِ يبدأُ بالنّهوضِ.
besmarebadj1
besmarebadj1
ارقص فمن يعلم كم من الوقت ستبقى واقفا.
anas_zahid67@
anas_zahid67@
وسائل التواصل منحت الفرد شعورا وهميا بالأهمية. الكل أصبح يعبر عن رأيه في كل شيء. الأنا تكاد تنفجر، فمعظم الناس أصبحوا نسخا كربونية من النموذج الإنساني المجوف.
amiQ1@
amiQ1@
ربما أصعب ما في الاكتئاب أنه مرض صامت. يقتلك ببطء وقد لا تدري أنه اكتئاب. مرض أليم ولكن لا يتحدث عن نفسه.
SariOtibi@
SariOtibi@
في قريتنا، كانوا يتهادون ما زاد عن حاجتهم من لبن وتمر وقمح لكنهم فكروا مرةً أن يبيعوه فأصبحت قريتنا مدينة.
LutfiNoaman@
LutfiNoaman@
في هذا العالم تكون الأسبقية لـ"القاتلين بكل حرية" على "القائلين بالحرية"!
قتلٌ على قتل خيرٌ من قولٍ على قول!
#العالم_ليس_عقلاً.
AlaaMulla1@
AlaaMulla1@
تقليد للآخرين! لا يعني الحصول على ما يحصلون عليه.
قد لا نجد حينها إلا الفتات.
MJumeh@
MJumeh@
حكمتك يا حكيم.
يقتل الحوثيون رهام وهي المحامية الشجاعة التي تنزل إلى الميدان، ويقدسون عبدالملك وهو الجاهل الجبان المختبئ في الكهوف. لنا الله.. #اليمن
تابعوا: IntlCrimCourt@ محكمة العدل الدولية.
تابعوا:
IntlCrimCourt@
محكمة العدل الدولية.