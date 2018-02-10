السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

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السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

تغريدة اليوم: ارقص فمن يعلم كم من الوقت ستبقى واقفا

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(19)]

AhlamMostghanmi@

كن مبتهجاً حتى العاشرة صباحا، وسيتكفّل ما بقي من اليوم بنفسه.

ALMAWEB@

توقف عن ذكر أسمائهم،ستجد أنّك ترى أفكارهم وتناقشها بموضوعيّةٍ أكثر!

mobeid@

المجتمعات التي تحب القراءة تقل عندها النميمة والانشغال بأخبار الناس.

AKMosaed@

انهضْ وبادرْ بالحياةِ فإنّما،كسرُ التّعثرِ يبدأُ بالنّهوضِ.

besmarebadj1

ارقص فمن يعلم كم من الوقت ستبقى واقفا.

anas_zahid67@

وسائل التواصل منحت الفرد شعورا وهميا بالأهمية. الكل أصبح يعبر عن رأيه في كل شيء. الأنا تكاد تنفجر، فمعظم الناس أصبحوا نسخا كربونية من النموذج الإنساني المجوف.

amiQ1@

ربما أصعب ما في الاكتئاب أنه مرض صامت. يقتلك ببطء وقد لا تدري أنه اكتئاب. مرض أليم ولكن لا يتحدث عن نفسه.

SariOtibi@

في قريتنا، كانوا يتهادون ما زاد عن حاجتهم من لبن وتمر وقمح لكنهم فكروا مرةً أن يبيعوه فأصبحت قريتنا مدينة.

LutfiNoaman@

في هذا العالم تكون الأسبقية لـ"القاتلين بكل حرية" على "القائلين بالحرية"!

قتلٌ على قتل خيرٌ من قولٍ على قول!

#العالم_ليس_عقلاً.

AlaaMulla1@

تقليد للآخرين! لا يعني الحصول على ما يحصلون عليه.

قد لا نجد حينها إلا الفتات.

MJumeh@

حكمتك يا حكيم.

يقتل الحوثيون رهام وهي المحامية الشجاعة التي تنزل إلى الميدان، ويقدسون عبدالملك وهو الجاهل الجبان المختبئ في الكهوف. لنا الله.. #اليمن

تابعوا:

IntlCrimCourt@

محكمة العدل الدولية.

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