كاتب سبعيني يسرق حبيبة شاب غيور على شاطئ إيطالي

لقد بات العالم اليوم مليئا بمظاهر تفسد الحب، أفرزتها خاصة النزعة الاستهلاكية التي سيطرت على الإنسان وحولته إلى مجرد مستهلك طامع في كل شيء، إنسان كسول لا يتوقف طموحه أو طمعه في الاستحواذ مهما كلفه الثمن، فحتى أرقى المشاعر الإنسانية، ألا وهو الحب، تحوّل إلى مطمع يمكن سرقته.

العرب

العجوز المحتال يسرق الشابة الطامعة (لوحة للفنان بهرام حجو)

رواية “المغفلون” التي حصلت على الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية في العام 2001 وترجمها لطفي السيد منصور، هي أول رواية للكاتب الفرنسي إريك نويوف تترجم إلى العربية. وهي رسالة طويلة تقع في 208 صفحات في النسخة الفرنسية والتي يوجهها الراوي الثلاثيني الذي يعمل في وكالة للدعاية والإعلان، إلى الرجل الذي سرق منه صديقته. إنه يعيش قصة حب رائعة مع مود، السيدة المثيرة والمتقلّبة، وهذا ما يحبه إريك نويوف.

الراوي الغاضب

أثناء قضاء عطلة في جزيرة قبالة روما، يلتقي الحبيبان مع سبعيني ساحر برفقة ابنة أخته. لأول مرة، لم يوضح لهما هويته الحقيقية ولكن في ما بعد كشف عن نفسه بأنه ليس سوى سيباستيان بروكنجر، الكاتب الأميركي الأسطوري المنسحب من الحياة العامة، الهارب من العالم، المنزوي في غابة “فيرمونت” حيث يعيش حياة

وديعة مما يثير فضول الساحة الأدبية بأكملها. وباختصار، سيباستيان هو النسخة الكاملة من الكاتب الأميركي ج. د. سالينجر، مؤلف الكتاب الشهير “الحارس في حقل الشوفان”.

يشير الكتاب المترجم في مقدمته للرواية، الصادرة عن دار العربي للنشر، إلى أن ميلان كونديرا في أحد حواراته عدّد أشكال الرواية في القرن الثامن عشر، وقال عن أحد أنواعها وهو رواية الرسائل “رواية الرسائل. لقد أتاحت هذه البنية أيضا حرية شكلية كبيرة للغاية، لأن الرسالة، وبشكل طبيعي جدا، يمكنها استيعاب كل شيء: تأملات، اعترافات، ذكريات، تحليلات سياسية، أدبية، إلخ.”. وأعتقد من أجل هذه الحرية ومن أجل استيعاب موجة غضب الراوي الذي سُرقت منه حبيبته وغضب ذاكرته التي قد تبدو مرتبكة كان قد اختار إريك نويوف شكل الرسالة لروايته هذه.

ويضيف أن الروائي ذا الخبرة لديه دوافع خفية. لقد استسلم لسحر الشابة مود ويعتزم إغراءها بكل ما لديه من هيبة كبيرة وملغزة، وسرقتها من البطل الذي هو نصف عمره، على الرغم من الجانب الشبقي للعجوز الكحولي. الراوي، المخدوع الرائع، ممزق بين المرارة والإعجاب والغيرة والعاطفة تجاه هذا الكاتب العظيم ولذلك نراه يكيل له السباب ويُحقر منه، والاستياء والحماس تجاه أعمال هذا الروائي الأميركي لذا يناديه بضمير الجمع المخاطب الذي يعبر عن الاحترام.

يتساءل كيف يقبل أن تقع امرأته بجنون في حب هذا الشيخ العجوز، معبوده الأدبي؟ لكن على ما أظن هذه الحكاية البسيطة القديمة الجديدة ليست سوى طريقة استخدمها المؤلف ليطرح وجهة نظره وتساؤلاته حول العالم. فمثلا يقول “أي عصر يتآمر علينا؟”.

بالفعل عصر الصورة السريعة لا التأمل، عصر التسلع لا الإنسانية إنه مجتمع الفرجة والاستهلاك. لقد أصبحت الحياة بمثابة شريط لا نمثل فيه سوى لقطة مما لا يمكننا ولا يمكّن الآخرين من التأمل والفهم. ويقول أيضا “سينتهي بها الأمر أن تترككم أنتم أيضا، من أجل أن تتزوج طبيب أسنان ونجد نفسينا نحن الاثنين كمغفلين”. إنه العالم الذي جعلنا جميعا كما يرى الراوي مغفلين.

الإنسان سلعة

الرواية رواية قصيرة كتبت برشاقة وتناغم، وتخللتها أقوال مأثورة فاتنة ومحبطة، كما اختلطت فيها المشاعر واللامبالاة. نعثر فيها على شخصيات من وقت آخر، عصر آخر، عزيزة على إريك نويوف.

حتى الحب يمكن سرقته في عصر الصورة السريعة

ويرى المترجم أن الكتابة سريعة، متشنجة، عصبية، حديثة اللهجة وتعبر عن مشاعر مختلطة، ولذا نجد الكاتب قد عرض حكايته في شكل الرسالة حتى تتاح له الحرية التي قال عنها كونديرا فتأتي الأحداث في غير ترتيبها ولكن حسب صعود وهبوط الحالة النفسية للراوي وحسب حالة ذاكرته أو حسبما يتوارد إليها فهو يحكي مأساة حب.

إنه الكولاج أو لعبة البازل التي يحكي من خلالها قصته ويرتّب ذاكرته ويتطهّر من هذه المأساة الغرامية. لم يعد العالم عالما متصلا متواصلا بل صار عالما متقطعا عالما سينمائيا تتجاور فيه اللقطات، عالما مليئا بالفترينات المتنوعة عالم الاستهلاك والفرجة. العالم الذي لم يعد يستطيع الإنسان أن يحتفظ فيه بحبيبته كصديقة.

ومن أجل هذا العالم الاستهلاكي نجح الكاتب في اختيار وظائف شخصياته. الحبيب الذي يعمل في الدعاية والإعلان تلك المهنة التي تعرض كل شيء وتبيع كل شيء -حتى الشيء وضده- وتقنعك بأن تشتري ما تحتاجه وما لا تحتاجه. المهم أن تبيع. ثم الحبيبة التي سُرقت منه تعمل بالعقارات

وهذا المجال أيضا للبيع والشراء، خاصة البيع حتى لو لم يكن العقار/ السلعة بها ما يجعلك تشتريها، فهناك ثديا مود يروجان لها ويقنعانك بها.

ولص الحبيبة هذا الكاتب الأميركي الغني الذي استطاع أن يبهر مود بماله وممتلكاته وهالته الملغزة. هو أيضا يستلهم مهنة البيع أو التسويق حتى يغري مود بشراء عجوز سبعيني، وترك شاب ثلاثيني يستطيع أن يشبع رغباتها الإنسانية والأنثوية. إنها السوق التي صار فيه الإنسان هو البائع لنفسه. إنه الإنسان الذي نسي أن يعرف ما لون عيني حبيبته ولم يكتشف أنه يحبها كل هذا الحب إلا بعد فقدها.

الرواية رغم صغر حجمها والتشويق واللغة اللاهثة التي استخدمها الكاتب إلا أنها غنية بالرؤى العميقة التي ربما تتوه في وسط الجمل والكلمات البسيطة والعادية. وربما في حالة التشوش التي لدى الراوي وحاول أن ينقلها لنا في هذا الإطار.