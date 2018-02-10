السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

لبشرة نقية تناولي هذه الأغذية

مضادات الأكسدة تساعد على تجدد خلايا البشرة، وتحول دون إنتاج خلايا البشرة الملتهبة والسموم. وتتوفر مصادرها في التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والخرشوف.

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(21)]

أوميغا 3 تعمل على مواجهة التهابات البشرة

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أنه يمكن للمرأة التمتع ببشرة نقية تشع إشراقاً وحيوية من خلال تناول الأغذية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3؛ إذ تساعد أوميغا 3 على مواجهة التهابات البشرة مثل حب الشباب. وتتوفر مصادرها في السلمون وفول الصويا والسبانخ وبذور الشيا وزيت بذر الكتان.

كما تساعد مضادات الأكسدة على تجدد خلايا البشرة، وتحول دون إنتاج خلايا البشرة الملتهبة والسموم. وتتوفر مصادرها في التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والخرشوف.

ويساعد فيتامين A على إنتاج خلايا بشرة صحية ويدعم حاجز البشرة ويحميها من المثيرات المسببة لشوائب البشرة. وتتوفر مصادره في الجزر والمشمش والقرع العسلي والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية

الخضراء. ويحارب فيتامين C الاحمرار وأضرار البشرة، كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين، ومن ثم فهو يدعم النسيج الضام. وتوجد مصادره في البرتقال واليوسفي والكرنب والبروكلي والفلفل الحلو. ويعمل الماء على ترطيب البشرة من الداخل ويحميها من الجفاف والتشقق.

:: اقرأ أيضاً

الشيزوفرينيا تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية

تأثير السيلفي على الأطفال أكثر من التنمر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

معركة إيرانية إسرائيلية في الأجواء السورية

2018-02-10

مجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في سوريا

2018-02-10

ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين عن التدخل الروسي في الانتخابات

2018-02-10

الأكراد يحتجزون عنصرين من بيتلز داعش بانتظار تسليمهما

2018-02-10

محادثات 'صعبة' بانتظار تيلرسون خلال جولته بالشرق الأوسط

2018-02-10

رهان قوي على القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق

2018-02-10

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

yesterday 08:04:32

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

yesterday 06:26:51

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

yesterday 07:11:25

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

yesterday 07:39:02

:: اختيارات المحرر

العرب.. شتات في العامية مجتمع واحد في الفصحى

الشيزوفرينيا تؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية

الجنادرية مرآة الحاضر لتراث الأجداد في السعودية

تأثير السيلفي على الأطفال أكثر من التنمر

لبشرة نقية تناولي هذه الأغذية

آدم يعود إلى الأرض ليجدها جحيما لعالم آخر

روبوتات خلوية للحصول على 'حياة بوتين الأبدية'

والد بيونسيه يكشف عن عقدته

باريس مدينة الخلاص للفنانين المنفيين

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا