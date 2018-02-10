لبشرة نقية تناولي هذه الأغذية

مضادات الأكسدة تساعد على تجدد خلايا البشرة، وتحول دون إنتاج خلايا البشرة الملتهبة والسموم. وتتوفر مصادرها في التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والخرشوف.

العرب

أوميغا 3 تعمل على مواجهة التهابات البشرة

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أنه يمكن للمرأة التمتع ببشرة نقية تشع إشراقاً وحيوية من خلال تناول الأغذية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3؛ إذ تساعد أوميغا 3 على مواجهة التهابات البشرة مثل حب الشباب. وتتوفر مصادرها في السلمون وفول الصويا والسبانخ وبذور الشيا وزيت بذر الكتان.

كما تساعد مضادات الأكسدة على تجدد خلايا البشرة، وتحول دون إنتاج خلايا البشرة الملتهبة والسموم. وتتوفر مصادرها في التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والخرشوف.

ويساعد فيتامين A على إنتاج خلايا بشرة صحية ويدعم حاجز البشرة ويحميها من المثيرات المسببة لشوائب البشرة. وتتوفر مصادره في الجزر والمشمش والقرع العسلي والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية

الخضراء. ويحارب فيتامين C الاحمرار وأضرار البشرة، كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين، ومن ثم فهو يدعم النسيج الضام. وتوجد مصادره في البرتقال واليوسفي والكرنب والبروكلي والفلفل الحلو. ويعمل الماء على ترطيب البشرة من الداخل ويحميها من الجفاف والتشقق.