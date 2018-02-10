الجنادرية مرآة الحاضر لتراث الأجداد في السعودية

يشكّل مهرجان الجنادرية لقاء سنويا يهتم به السعوديون كما الجيران الخليجيون ومختلف الزوار الذين يأتون إليه من مختلف دول العالم، شغفهم في ذلك حب الاطلاع على نمط الحياة الذي ميّز السعوديين قديما في احتفالاتهم وأفراحهم وأعمالهم اليومية، تجارتهم وزراعتهم ومختلف النشاطات التي أصبحت تجلب الاهتمام لبساطتها وعراقتها أمام الحياة المعاصرة والمتسارعة.

العرب

الفرحة القديمة المتجددة

الرياض – تتواصل فعاليات مهرجان الجنادرية السعودي في دورته الثانية والثلاثين، وسط اهتمام خليجي وعربي واسع. ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوار المهرجان الشعبي هذا العام نحو 10 ملايين شخص، بعدما شهد العام الماضي توافد أكثر من 7 ملايين زائر.

ويُقام المهرجان الشعبي كل عام في قرية الجنادرية شمال شرقي العاصمة الرياض، حيث تتميز هذه القرية بموروث ثقافي ومادي.

ويهدف المهرجان، الذي انطلقت أولى فعالياته عام 1985، إلى استرجاع العادات والتقاليد الموروثة والشعبية، وإيجاد صيغة للتلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه، وبين الإنجازات الحضارية التي تعيشها السعودية حاليا.

كما يهدف المهرجان إلى العمل على إزالة الحواجز بين الإبداع الأدبي والفني وبين الموروث الشعبي، فبات يحمل دلالة حضارية ويستمد جذوره من عبق الماضي التراثي.

ويعد سباق الهجن السنوي الكبير من أهم فعاليات مهرجان الجنادرية، حيث يشارك فيه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

ويبلغ عدد أشواط السباق ستة أشواط، وتقدر مسافة الشوط الرئيسي بأكثر من 19 كم، ويشارك فيه الكثير ممن تنطبق عليهم الشروط، ومنها أن يكون عمر الهجن من أربع سنوات فما فوق، ويتم تصنيفها من قبل لجنة تسجيل الهجن، والتي يعمل فيها أصحاب الخبرات من كبار السن الذين يستطيعون تمييز أنواع الهجن من حيث طول أذرع الهجن وشكل الآذان إضافة إلى الملامح، سواء كانت من هجن الجزيرة العربية أو من الهجن المهجّنة أو الهجن السودانية .

تجسيد الممثل الأحمري، لشخصية الملك عبدالعزيز تجد صدى في مواقع التواصل الاجتماعي

وتنقسم الهجن إلى عدة أنواع منها الهجن الحرة من شمال الجزيرة العربية، والهجن العُمانية وهي من سلطنة عمان في جنوب الجزيرة العربية، والهجن السودانية.

وتنقسم لجنة تسجيل الهجن بدورها إلى ثلاثة أقسام: لجنة التشبيه ومهامها التفريق بين الهجن العُمانيات الموجودة في الجزيرة العربية وبين الهجن السودانية الآتية من السودان، ولجنة التسنين ويتم تصنيف الأعمار بناء على أسنان الهجن (زمل – ثني- جذع)، ولجنة الترقيم وتقوم بعملية التسجيل وتدوين الرقم على رقبة المطية ويكون على الجهتين.

وهناك لجنة للتحكيم يكون معها عدد من المصورين عند خط النهاية، وكاميرا متنقلة داخل سيارة في الميدان لحساب انطلاقة الشوط، ومتابعة الهجن أثناء السباق إلى خط النهاية كما أن هناك انطلاقة آلية لانطلاق الهجن.

ويحظى سباق الهجن بحضور جماهيري كبير ومنافسة قوية، جعلت منه أهم حدث في فعاليات المهرجان المتنوعة، حيث وصل عدد المشاركين فيه هذا العام إلى نحو 600 متسابق.

وتميزت فعاليات المهرجان، “أوبريت الجنادرية” الذي تُعرض فيه العديد من فقرات الشعر والفنون الشعبية والتراثية الموروثة، بمشاركة كبار شخصيات الغناء السعودي.

واستمرارا للتوجه السعودي الجديد والمتسم بالأخذ بإيجابيات الحداثة والتطور، تمت إضافة فعالية “واحة السياحة” هذا العام للتعريف بأهم المناطق السياحية في المملكة.

وتتميز “واحة السياحة” بتصميم أشبه بطبيعة صحراوية ومبان أشبه بخيمة عربية تشتمل على شاشات عرض للتعريف بأهم المعالم السياحية في المملكة.

وتقدم الهيئة العامة للسياحة والتراث العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات السياحية والعروض المرئية والمجسمات والصور، وأيضا العروض التراثية إضافة، إلى عروض الحرف اليدوية.

وتسهم الهيئة في تنظيم رحلات سياحية لمهرجان الجنادرية من مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية. وعملت الهيئة على توفير مراكز وأجهزة المعلومات السياحية داخل المهرجان، والاستعانة بمرشدين سياحيين يوجدون في أجنحة المناطق لإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، إضافة إلى توزيع المطبوعات المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني في المملكة.

حرف تراثية لا تموت

ويضم الجناح هذا العام أكبر شاشة عرض فيلمي وشاشة سينمائية ثلاثية الأبعاد، وصالة عرض مغطاة، وقاعة العرض التلفزيوني، وقاعة العروض المرئية، والشاشات التفاعلية، وشاشات التواصل الاجتماعي، وشاشة العروض، إلى جانب قاعة لعرض الأفلام القصيرة الفائزة بمسابقة ألوان السعودية التي أنتجتها مواهب سعودية شابة عن مناطق المملكة.

وتجسّد القرية الشعبية نماذج استوحيت من البيئة القديمة للمجتمع السعودي، مثل السوق الشعبية، ومجموعة من المعارض التراثية ومعارض المقتنيات التي شاركت فيها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ما جعلها تحظى بقبول جماهيري وشعبي كبير.

وتحاكي نشاطات الجنادرية حياة المواطن السعودي سابقا وتقدم نماذج لهذه الحياة البسيطة من خلال نماذج مصغرة لها مثل المزرعة، جلب المياه عن طريق السواني “القليب”، حرث الأرض بوسائل زراعية تقليدية ومدرسة الكتاتيب.

أما أوبريت “أئمة وملوك” فقد استعرض تاريخ السعودية منذ التأسيس الأول حتى اليوم، بمشاركة العديد من الفنانين من بينهم محمد عبده وراشد الماجد، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ألف شخص استعرضوا تاريخ السعودية منذ التأسيس الأول للدولة مرورا بالتأسيس الثاني ثم الثالث.

وقام الممثل عبدالله الأحمري بتجسيد شخصية الملك المؤسس عبدالعزيز، حيث بدا بنفس هيئته وملبسه وطريقة مشيه، وهو ما لقي صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي السعودي.

كما شهدت فعاليات المهرجان الشعبي مشاركة فتيات صغيرات للمرة الأولى في لافتة تدل على تحول ثقافي وفكري بالمملكة.

وتشارك الهند في مهرجان هذا العام كضيفة شرف، حيث قدمت في جناح خاص بها أعمالا وعروضا فنية، بالإضافة إلى قسم ثقافي لأهم إصداراتها من الكتب. وشاركت مصر كضيفة شرف في مهرجان العام الماضي، كما شاركت من قبل كل من تركيا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين والإمارات وألمانيا.