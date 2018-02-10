لكل شخصية قصتها في 'السقوط من عدن'

الكاتب اللبناني قاسم مرواني يصدر روايته 'السقوط من عدن' التي تدور أحداثها بين أشخاص جمعهم المرض ونسج العلاج في المستشفى علاقات إنسانية متينة بينهم.

العرب

شخصيات تتلاقى في سرد متين

بيروت - صدرت عن دار “هاشيت أنطوان/ نوفل” رواية “السقوط من عدن” للكاتب اللبناني قاسم مرواني، وذلك بعد مجموعته القصصية “وجه مارغريت القبيح” التي تركت أصداء إيجابية لدى الكتّاب والنقاد.

تأتي الرواية في 200 صفحة، مشحونة بأحداث وشخصيات تتلاقى في سرد متين صلب ومتماسك، بين البدايات والنهايات، بين الموت والحياة، بين الألم والحب، بين الشهوة والملل. ينبض أسلوب قاسم مرواني الغارق في القسوة والمتخيَّل، بلغة سلسة عذبة وعميقة في الوقت ذاته.

ويوظف مرواني هذه اللغة المكثّفة في خدمة وصفه الدقيق لسلوك الشخصية وأبعادها النفسية وما تمرّ به من عثرات. ويشعر القارئ بكل التفاصيل خاصة الحزن المتملك بالراوي الذي يقدم الحكاية كالمجهر الذي يراقب الحياة ومكنوناتها من بعيد ويتوقّف عند تفاصيلها، ليعود فيكتبها.

“السقوط من عدن” هي قصة في قلب قصة، تدور أحداثها بين أشخاص جمعهم المرض ونسج العلاج في المستشفى علاقات إنسانية متينة بينهم. فلكل واحد من شخوص مرواني قصة. حتى الراوي له قصة تظلّل قصصهم.