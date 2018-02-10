قصص عالمية ترجمت على مدى 40 عاما

مختارات قصصية عالمية مترجمة نُشرت في مجلة الفيصل خلال أربعة عقود تمثل الخزان الوجداني لمجتمعات متباعدة جغرافيا ومتباينة ثقافياً.

العرب

خلاصة الذاكرة الإنسانية

الرياض – يقدم “قصص من ذاكرة الشعوب” مختارات قصصية عالمية مترجمة نُشرت في مجلة الفيصل خلال أربعة عقود.

الكتاب الذي يصدر هذه الأيام عن مجلة الفيصل، يقترب من حدود السبع مئة صفحة، ويحتوي على قصص من جميع أنحاء العالم.

وقد جاء في تقديمه تمهيد من المحرر يعتبر فيه أن العقل البشري مصمم في جانب هام منه لاستقبال المعارف والعلوم والآداب وحتى المشاعر من خلال القصص بمختلف ألوانها وأنواعها وأجناسها الأدبية. وهذا هو ما يفسر وجود فن القصة عند كل الشعوب والأمم.

وتلفت المقدمة إلى أن هذه القصص المنتقاة من مجلة “الفيصل” على مدى أربعة عقود من الزمن، وهو تاريخ المجلة، بعض خلاصة الذاكرة الإنسانية. وذلك من خلال القصص القصيرة، التي هي بمثابة الخزان الوجداني لمجتمعات متباعدة جغرافيا، ومتباينة ثقافياً، ومتوحدة على أهمية مخاطبة العالم عبر القصة، سواء جاءت في شكل أقصوصة أو منسابة في شريط لغوي طويل إلى حد لا يخرج النص من إطار الجنس القصصي.

في هذه الأضمومة القصصية انتخبت مجموعة من القصص المترجمة من جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى السمعة الأدبية التي يحظى بها أولئك الكُتّاب في حقل القصة القصيرة، ولبيان الفضاء الأدبي والحياتي الذي يحتله هذا الفن في مخيلة الإنسان على مر العصور وفي مختلف الأقطار، بمعنى عرض لقطة متعدّدة الأبعاد للوجود وهي بمثابة أطلس للقصة القصيرة.