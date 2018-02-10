السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

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السبت 10 فبراير/شباط 2018، العدد: 10896

متفرقات: هل ينضم المغربي الكعبي لأتلتيكو مدريد

اللاعب المغربي، وليد أزارو، يقفز إلى صدارة هدافي بطولة الدوري المصري.

العرب  [نُشر في 2018/02/10، العدد: 10896، ص(22)]

عرض مغري

تلقى أيوب الكعبي، مهاجم نهضة بركان والمنتخب المغربي للمحليين، عرضا من أحد عمالقة الدوري الإسباني. وكشف عبدالمجيد مادراني، المدير الرياضي لنهضة بركان أن “أتلتيكو مدريد أظهر رغبته في التعاقد مع أيوب الكعبي”. وتألق الكعبي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين وتوج بأحسن لاعب في البطولة.

قفز اللاعب المغربي، وليد أزارو، إلى صدارة هدافي بطولة الدوري المصري، بعدما سجل هدفه رقم 12 في البطولة، خلال مباراة “المقاولون العرب”، والمؤجلة من الجولة السادسة. وأصبح أزارو على قمة هدافي الدوري المصري بالتساوي مع الغاني جون أنطوي مهاجم مصر للمقاصة، وعمر السعيد مهاجم وادي دجلة.

قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، المدربة التونسية نهلة بوذينة عضوا في لجنة التدريب، التي ضمت أسماء عالمية على غرار النرويجي بتر كوفاكس والسويدي ماتس أولسان. وكانت نهلة بوذينة قد تمت تسميتها في الفترة الأخيرة على رأس لجنة التدريب بالاتحاد الأفريقي للعبة.

أوضح الأمير تركي الفيصل، رئيس أهلي جدة، حقيقة تفكير مجلس إدارته، في الاستغناء عن السوري عمر السومة، هداف الفريق. وقال الفيصل “بيع عقد السومة أمر مستبعد، وهذه الشائعات مصدرها جهات تريد ضم اللاعب، أما نحن فحريصون على بقائه”. وشدد رئيس الأهلي على أن النادي، ينظر إلى المباريات المتبقية، في بطولة دوري المحترفين، على أنها لقاءات كؤوس.

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