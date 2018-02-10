مولودية الجزائر يتمسك بخدمات كازوني

قاسي السعيد دعا إلى احترام خيارات كازوني، مؤكدا أن فريق مولودية الجزائر ينافس هذا الموسم على 3 جبهات.

العرب

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الجزائر – جدد مولودية الجزائر، الثقة في مديره الفني الفرنسي برنارد كازوني، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه أولمبي المدية بهدف نظيف، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المحلي.

وبات مولودية الجزائر، مهددا بخسارة المركز الثالث، بعدما فوت على نفسه احتلال الوصافة، ليتخلف بـ8 نقاط عن شباب قسنطينة المتصدر.

وقال كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر، في تصريحات صحافية “لسنا من المسؤولين الذين يقيلون المدرب بعد أول هزيمة”. وتابع “نشعر بالرضا تجاه العمل الذي يقوم به برنارد كازوني، ولدينا الثقة التامة في كفاءة المدير الفني”.

ودعا قاسي السعيد، إلى احترام خيارات كازوني، مؤكدا أن مولودية الجزائر ينافس هذا الموسم على 3 جبهات، وهي: الدوري المحلي وكأس الجزائر، إلى جانب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

من جهته، برر كازوني، اعتماده على أسلوب المداورة الذي جلب له الكثير من الانتقادات، برغبته في تجنيب اللاعبين، الإرهاق والإصابات، حتى يكونوا جاهزين لكافة التحديات التي تنتظر الفريق. وغادرت بعثة نادي مولودية الجزائر التي ضمت 35 شخصا، مطار هواري بومدين الدولي باتجاه الكونغو، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة مضيفه نادي أوثوهو، الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونفى برنارد كازوني، وجود مشكلة اسمها فوزي شاوشي وشعال، رغم تعرض الأخير للعقوبة من طرف الفرنسي وإدارة الفريق. وأضاف كازوني بأن الفريق يستهدف اللعب على جبهتي الدوري وكأس الجزائر.

وقال “جميع الأندية التي تقابل المولودية تأتي متحفزة من تلقاء نفسها، وشباب بلوزداد سيكون أكثر تحفيزا بالنظر للوضعية التي يتواجد فيها، فصحيح أن الشباب يعاني من مشاكل كثيرة هذا العام، لكن لا دخل لي فيها وما يهمني هو فريقي الذي يجب أن يكون جاهزًا لكي نطيح به”.

ورد كازوني على انتقادات البعض حول تغييره التشكيلة في كل مرة بأنه يعرف جيدا عمله وليس هناك أي شيء للصدفة. وقال كازوني “أنا مجبر على تدوير اللاعبين، لكي أحضر جميع اللاعبين لكل المنافسات”.