لقب أبطال أفريقيا أولوية بن يحيى مع الترجي التونسي

الترجي يستهل مشواره في سباق دوري الأبطال عندما يحل ضيفا على الوئام الموريتاني في ذهاب الدور التمهيدي.

العرب

جاهز للمهمة

تونس – تعاقد الترجي التونسي، مع المدرب واللاعب السابق خالد بن يحيى، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب منذر الكبير. وذكر الترجي، عبر موقعه الرسمي، أن رئيس النادي، حمدي المدب توصل إلى اتفاق، مع خالد بن يحيى، للإشراف على الفريق الأول، بعد اجتماع الطرفين.

وكان حمدي المدب، قد تقدم قبل ذلك، بطلب إلى إدارة فريق الملعب القابسي، من أجل السماح لبن يحيى الذي يشرف على تدريب الفريق، بالالتحاق بالترجي. ويأتي تعيين خالد بن يحيى (58 عاما)، في أعقاب الهزيمة المفاجئة للفريق في الكأس، ضد نجم المتلوي.

ويعد خالد بن يحيى، المدرب الثالث الذي يشرف على الترجي هذا الموسم، بعد انسحاب المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، الذي فشل في قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا. كما فشل المدرب منذر الكبير، الذي عين خلفا له، في بداية يناير الماضي، في منح الفريق انطلاقة جديدة. ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 41 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النجم الساحلي الوصيف.

رأس الأولويات

يضع خالد بن يحيى المدرب الجديد للترجي بطل تونس، على رأس أولوياته قيادة الفريق لبداية قوية في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت. ويستهل الترجي مشواره في دوري الأبطال عندما يحل ضيفا على الوئام الموريتاني في ذهاب الدور التمهيدي. وقال بن يحيى لوسائل إعلام محلية “ليست هناك مباراة سهلة، أولويتنا اللعب في موريتانيا، هذه المواجهة هي المهمة الأولى ونأمل في تقديم لعب جميل وتسجيل نتيجة جيدة وبعد ذلك لكل شيء أوانه”.

وستكون المباراة الأولى لبن يحيى بعد تولي تدريب بطل تونس للمرة الرابعة، وعقب إقالة منذر الكبير بسبب خروج الفريق من الدور الأول لكأس تونس. وقبل انطلاق تمارين الفريق الأربعاء، اجتاح عدد من المشجعين الغاضبين أرض الملعب وحاولوا الاعتداء على بعض اللاعبين بعد تحميلهم مسؤولية الخروج المخيب من الكأس.

وقلل بن يحيى مدافع الترجي ومنتخب تونس السابق من هذا الأمر وقال “نعرف الجمهور وطلباته، إنه يحب فريقه بشكل غريب ويطالب بلعب كرة جميلة والانتصار وتحقيق نتائج جيدة وهذا أمر مشروع”. وانتقد جمهور الترجي بقوة المدرب السابق فوزي البنزرتي بسبب افتقار الفريق لأسلوب لعب جميل ودفعه للرحيل وتعيين منذر الكبير بدلا منه لكن نتائج الفريق تراجعت لتقرر إدارة النادي إقالته.

وتابع بن يحيى “أنا ابن الترجي، وعشت مع الفريق أحلى فترات مسيرتي الكروية كلاعب ومدرب، وعودتي إليه، لا يُمكن أن تفاجئ أحدًا؛ لأنني رهن الفريق دائمًا، وألبي نداء الواجب قدر المستطاع. أنا اليوم هنا من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وإسعاد جماهير الفريق، وسأبذُل كل ما لديّ حتى أكون في مستوى ثقة عشاق النادي، وأشكر رئيس النادي حمدي المدب، على ثقته الكبيرة”.

وواصل حديثه “الترجي يتواجد في وضعية مريحة بالدوري التونسي، ويحتل صدارة الترتيب، كما أنه متواجد في بطولة دوري أبطال أفريقيا. الترجي فريق كبير، وقدره أنّه يراهن دوما على الألقاب، لذلك أعرف جيدا ما ينتظرني، وما علي فعله من أجل النجاح في هذه التجربة الجديدة”.

فترة صعبة

لا يرى بن يحيى أن الترجي يمر بفترة صعبة وتساءل مستغربا “نحن في وضع صعب؟ الترجي يتصدر جدول الدوري، في بعض الفترات قد يصاب اللاعبون بإرهاق وينهار التركيز لكن يمكن استعادته وبالعمل سيتحسن المستوى”.

وسبق لبن يحيى تدريب الترجي 3 مرات من قبل، وقاده لإحراز ثنائية الدوري والكأس عام 2006 وكأس تونس عام 1997. ويتصدر الترجي الدوري برصيد 41 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط على النجم الساحلي أقرب ملاحقيه في القمة.

وفي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي يستضيف اتحاد بنقردان وصيف بطل الكأس العام الماضي منافسه هلال جوبا السوداني السبت. ويأمل الفريق الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في مسابقة قارية في الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه لتحقيق الانتصار ودعم آماله في التأهل للدور المقبل.

ورغم أن الفريق يعاني سوء النتائج في هذا الموسم باحتلاله المركز قبل الأخير في الدوري المحلي لكنه يتطلع إلى تقديم أداء جيد. ويدرك الفريق بقيادة مدربه سمير السليمي أن تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور قاري سيرفع من معنوياته في سعيه للهروب من منطقة الهبوط بالدوري

المحلي.