اختبار صعب لأرسنال أمام توتنهام

سيكون عشاق كرة القدم الإنكليزية على موعد تاريخي مع أحد “ديربيات” لندن على ملعب ويمبلي الشهير حيث يستضيف توتنهام جاره أرسنال في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

العرب

صراع الجبابرة

لندن- يستضيف توتنهام السبت على ملعب ويمبلي جاره أرسنال المتجدد في أحد أقوى اللقاءات ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم. وذلك بعد تعادله المثير مع ليفربول في مباراة قمة الأحد الماضي.

وسيتذوق ثنائي أرسنال الجديد بيير أوباميانغ، وهنريك مخيتريان، طعم قمة شمال لندن مبكرا. واستهل الاثنان مشوارهما على ملعب أرسنال بشكل جيد في الفوز الساحق للفريق اللندني 5-1 على إيفرتون في الجولة السابقة، لكن المنافس المحلي سيشكل اختبارا أقوى مع مواصلة سعيهما من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الترتيب متقدما بـ4 نقاط على أرسنال صاحب المركز السادس، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الرابع قبل 12 جولة على النهاية. وتفوق أرسنال على توتنهام بانتصاره 2-0 بملعب الإمارات في نوفمبر، لكن توتنهام سيدخل المباراة بثقة عالية بعد فوزه على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني وتعادله 2-2 في ليفربول في آخر مباراتين.

وخاض توتنهام مباراة مثيرة مع مضيفه ليفربول كانت مجنونة في دقائقها الأخيرة التي شهدت ثلاثة أهداف. وكان المهاجم الدولي المصري محمد صلاح محط الأنظار وسجل هدفي ليفربول، وجاء الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع إثر فاصل مهاري حين تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ أكثر من لاعب وأكملها في الشباك.

في حين يحاول كل من مانشستر يونايتد وليفربول تحقيق فوز جديد، فإن تشيلسي أمام فرصة وقف مساره الانحداري

لكن هاري كاين فشل في ترجمة ركلة جزاء لمنح التقدم لتوتنهام قبل النهاية بثلاث دقائق بعد أن نجح الحارس الألماني كاريوس لوريس في إبعاد الكرة، ليحصل على ركلة ثانية في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع ترجمها هذه المرة ليسجل هدفه المئوي في الدوري الممتاز مدركا التعادل.

ويتصدر كاين ترتيب هدافي البطولة برصيد 21 هدفا، بفارق هدف واحد فقط عن صلاح. ويستعيد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام لاعبيه المصابين إريك لاميلا والكيني فيكتور وإنياما وهاري وينكس والعاجي سيرغ اورييه، وينضم إليهم البرازيلي لوكاس مورا الآتي من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بوكيتينو “لدينا الآن 24 لاعبا وسيكون من الصعب إيجاد مكان لكل لاعب في التشكيلة الأساسية، 24 لاعبا يحاربون ليبدأوا أساسيين في كل مباراة”. ورغم فوز أرسنال على توتنهام في ملعب “الإمارات” ذهابا 2-0، فإنه فشل في الفوز عليه خارج أرضه منذ 2014.

ويلتقي الجاران على ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ 1993، ويعتمده توتنهام هذا الموسم ملعبا له حتى انتهاء أعمال إعادة بناء “وايت هارت لاين”. ويعتبر ملعب ويمبلي فألا حسنا بالنسبة إلى أرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينغر، إذ فاز الفريق في مبارياته التسع الأخيرة التي خاضها عليه، منها التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع في بداية الموسم.

وعما إذا كان فينغر يفضل اللعب في ويمبلي قال “أجل، لأن لدينا تاريخيا إيجابيا هناك”، وأضاف “بالطبع ويمبلي ملعب بنوعية عالية مع جمهور كبير، وتلعب عليه مباريات مميزة تكون فيها تحت الضغط لتقديم مستوى جيد وتعاملنا معها جيدا في كل مرة”.

استمرار غياب محرز

يستمر غياب الجزائري رياض محرز عن ليستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي، ولن يشارك بالتالي أمام مانشستر سيتي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوفه حتى اللحظات الأخيرة لإقفال باب الانتقالات الشتوية في 31 يناير.

وأكد المدرب الفرنسي كلود بويل استمرار غياب محرز (26 عاما) عن تشكيلة ليستر سيتي، بعد أن غاب عن مباراتي إيفرتون (1-2) وسوانزي سيتي (1-1). وقال بويل في مؤتمر صحافي “أعتقد أن رياض لن يخوض مباراة السبت”، معربا عن أمله “في أن يستعيد التفكير بطريقة صحيحة وأن يعود إلينا ويعمل بجد. أفضل طريقة له هي أن يعود ويستمتع بكرة القدم”.

وساهم محرز في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي موسم 2015-2016 وسجل فيه 17 هدفا وأختير فيه لاعب العام في إنكلترا، وقد انضم إليه من لوهافر الفرنسي عام 2014 مقابل 350 ألف جنيه فقط، إلا أن الجزائري طلب الرحيل عن النادي مرتين في الأشهر الثمانية الماضية، غير أن ليستر رفض، حسب تقارير صحافية، عرضا من مانشستر قدره 50 مليون جنيه (71 مليون دولار)، وتمسك بمبلغ 80 مليون جنيه (112 مليون دولار) للتخلي عنه.

توتنهام يحتل المركز الخامس في الترتيب متقدما بـ4 نقاط على أرسنال صاحب المركز السادس، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الرابع قبل 12 جولة على النهاية

وسيأمل مانشستر يونايتد في أن يحقق فوزه الثاني على التوالي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط، يوم الأحد. ويحتل نيوكاسل المركز الـ16 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط ولم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، رغم أنه تلقى دفعة بتعاقده مع كينيدي من تشيلسي وإسلام سليماني من ليستر على سبيل الإعارة.

ويلعب ليفربول في ملعب سانت ماريز الأحد ضد ساوثهامبتون الذي وضع حدا لمسيرة بلا انتصارات في 12 مباراة في الدوري، وتقدم بنقطتين عن منطقة الهبوط عقب فوزه 3-2 على وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية.

مصير كونتي

وفي حين يحاول كل من يونايتد وليفربول تحقيق فوز جديد، فإن تشيلسي بطل الموسم الماضي أمام فرصة وقف مساره الانحداري بلقاء في متناوله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون الأخير.

وسقط تشلسي على أرضه أمام بورنموث 0-3، ثم لقي خسارة قاسية أيضا أمام واتفورد 1-4 في المرحلتين السابقتين، لكن مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لا يزال يتمسك بالأمل، كما أن مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش قرر منحه فرصة بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المحلية.

ومع ابتعاد تشيلسي عن مانشستر سيتي بفارق 19 نقطة، فإن الفريق اللندني فقد نظريا اللقب الذي أحرزه في الموسم الأول لكونتي معه. وتنتظر تشيلسي مهمة صعبة في ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة برشلونة الإسباني.

وفي باقي المباريات يلعب ستوك سيتي مع برايتون، وإيفرتون مع كريستال بالاس، ووست هام مع واتفورد، وسوانزي سيتي مع بيرنلي السبت، وهادرسفيلد مع بورنموث الأحد. وفي سياق متصل قال كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي سيتي إن المدافع أنخيل رانخيل قائد فريقه ربما يخضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة في العضلات وربما يغيب عن الملاعب مدة طويلة جراء ذلك.

وشارك رانخيل في ثلاث مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم يلعب منذ هزيمة فريقه 2-0 أمام توتنهام هوتسبير في الشهر الماضي وهو ينضم بذلك في قائمة الإصابة إلى لاعبي الوسط ريناتو سانشيز وليروي فير والمهاجم ويلفريد بوني.