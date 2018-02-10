الثلاثية لا تشغل بال فالفيردي

المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي يعترف بأنه يشعر بـ'حماس شديد' لأنه سيتمكن من خوض أول نهائي له بكأس الملك مع برشلونة.

العرب

فالفيردي يطمح دائما إلى تحقيق الفوز

برشلونة (إسبانيا)- أوضح إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عقب تأهل فريقه لنهائي كأس إسبانيا لمواجهة إشبيلية بعد تغلبه على فالنسيا بهدفين نظيفين في إياب نصف النهائي، أنه لا يحب التفكير حاليا في إمكانية تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وصرح فالفيردي عقب الفوز على ملعب “ميستايا” وتأهل فريق البرسا بمجموع نتيجة (3-0) في لقائي الذهاب والعود “طموحنا دائما محاولة الفوز بكل ما يمكن ولكني لا أحب الحديث عن ثلاثيات أو ثنائيات”. وتابع “الآن تمكنا من بلوغ النهائي، لكن علينا أن نركز حاليا في الليغا وسنرى إذا ما كنا سنتجاوز ثمن النهائي الصعب في التشامبيونز ليغ أمام تشيلسي”.

حماس شديد

اعترف فالفيردي بأنه يشعر بـ”حماس شديد” لأنه سيتمكن من خوض أول نهائي له بكأس الملك مع برشلونة. وأكمل “مثل أي مدرب يستطيع بلوغ نهائي مع فريقه وتكون أمامه فرصة لحصد لقب، والأمر يزداد إثارة في فريق مثل برشلونة”.

وواصل “قدمنا مسيرة جيدة في الكأس وأطحنا بفرق مهمة وأنا سعيد للغاية.. برشلونة خاض نهائيات كثيرة ولكن هذا النهائي الثاني لي كمدرب بالكأس وسأحاول أن أكون موفقا فيه عن الأول” الذي كان يقود فيه أتلتيك بيلباو وخسره أمام البارسا.

وبسؤاله عن الملعب المضيف للنهائي ورغبة إشبيلية في اللعب على ملعبه قال فالفيردي “أنا لعبت نهائي الكأس من قبل في ملعب الخصم وبصراحة لا أحب أن أكرر هذا”.

وعن مجريات المباراة أمام فالنسيا قال “الخصم كان متحمسا جدا وكان علينا تقديم أداء جيد، في الذهاب قدم أداء دفاعيا وحال دون أن نسجل الكثير من الأهداف. واليوم سنحت له بعض الفرص وكذلك نحن ونعتقد أننا استحقينا التأهل”.

تفوق الخصم

من جانبه أكد مدرب فالنسيا، مارسيلينو غارسيا تورال، أن فريقه قدم أداء جيدا وعرف كيف ينافس على الرغم من اعترافه بتفوق الخصم. وأوضح عقب انتهاء المباراة “لقد كانوا متفوقين، ولكننا حصلنا على فرص.. قدمنا نصف نهائي جديرا بالاحترام. أشعر أننا كنا نستحق العودة في النتيجة خلال الشوط الأول (بتسجيل هدف يعادل كفة المواجهة حيث كان برشلونة متفوقا ذهابا بهدف نظيف)، لكننا لم نفعل”.

وأشار في تصريحاته “الهدف الأول الذي سجلوه في بداية الشوط الثاني قضى على أحلامنا تماما”. وتابع “كنا نعلم أنه من الصعب استخلاص الكرة من لاعبي برشلونة، لكننا نافسنا على مستوى عال للغاية أمامهم. لسنا في مستواهم، لكنهم لم يسحقونا وعلينا مواصلة العمل”.

وردا على سؤاله عن تأثير الحالة المعنوية للفريق عقب ست هزائم متتالية بين الدوري والكأس، أوضح مارسيلينو “اثنتان منها كانتا أمام برشلونة في الكأس ونافسنا أمامه بشكل جيد، وأخرى جاءت على يد أتلتيكو مدريد الذي اقتربنا من التعادل أمامه، وهزيمة أمام ريال مدريد الذي كافحنا أمامه أيضا”. واختتم تصريحاته قائلا “مستوى الفريق ليس محل شك، أنا فخور بلاعبي فريقي وبأدائهم في نصف النهائي وفي البطولة برمتها”.