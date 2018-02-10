زيدان في مأزق قبل موقعة سان جرمان

المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان يجد صعوبة في الاستقرار على التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات الليغا.

العرب

زيدان يبحث عن مفاتيح لعب الملكي

مدريد- يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني مشكلة جديدة، قبل مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويجد زيدان صعوبة في الاستقرار على التشكيلة الأساسية لفريقه أمام ريال سوسيداد على ملعب “سانتياغو برنابيو” السبت ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات الليغا، وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن زيدان في حيرة بين الدفع بتشكيله الأساسي لحصد 3 نقاط من سوسيداد أو إراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة باريس سان جرمان.

وأضافت الصحيفة أن زيدان قد يبدأ بسيرجيو راموس ورافائيل فاران، ويريح ناتشو السبت لتجهيزه من أجل اللعب في الجبهة اليمنى بدلا من داني كارفاخال الذي تأكد غيابه عن اللقاء الأوروبي بسبب الإيقاف.

وأشارت أيضا إلى أن البرازيلي مارسيلو، أحد مفاتيح لعب الملكي، قد يجلس احتياطيا مع رغبة ثيو هيرنانديز في الحصول على فرصة. وتابعت الصحيفة أن زيدان لم يستقر على خط وسطه سواء بالدفع بالثلاثي توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش في الوسط أو إعطاء الثنائي إيسكو وماركو أسينسيو فرصة من البداية.

وأوضحت أن الحال نفسه بالنسبة إلى ثلاثي الهجوم غاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، خاصة أن زيدان لا يزال يدرس إراحة أحدهم للموقعة الأوروبية، مع إعطاء الفرصة للوكاس فاسكيز أو بورخا مايورال.

وابتعد ريال مدريد عن التتويج بلقب الليغا في الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر.