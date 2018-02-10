متفرقات رياضية: باخ يحمل الشعلة الأولمبية

المنتخب الياباني سيخوض مباراتين وديتين أمام مالي وأوكرانيا في بلجيكا في مارس في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018.

العرب

توماس باخ قطع عدة الأمتار حاملا الشعلة

◄ انضم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى قائمة حاملي الشعلة الأولمبية، وذلك قبل ساعات من وصول الشعلة لإيقاد المرجل الأولمبي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تحتضنها كوريا الجنوبية في مدينة بيونغ تشانغ اعتبارا من الجمعة وحتى 25 فبراير الجاري.

وقطع باخ، الذي توج في عام 1976 بذهبية في منافسات المبارزة، عدة مئات من الأمتار حاملا الشعلة الأولمبية قبل أن يسلمها إلى ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

◄ قال الاتحاد الياباني لكرة القدم إن منتخب البلاد سيخوض مباراتين وديتين أمام مالي وأوكرانيا في بلجيكا في مارس في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018.

وستقام المباراتان في لييج وسيسعى من خلالهما مدرب اليابان وحيد خليلوجيتش للتوصل إلى أفضل تشكيلة ممكنة لخوض النهائيات العالمية ما بين 14 يونيو و15 يوليو.

وأوقعت قرعة كأس العالم اليابان في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات كولومبيا والسنغال وبولندا. وقال المدرب خليلوجيتش “ستكون هذه فرصة طيبة لوضع تصور للتشكيلة التي ستخوض النهائيات”.