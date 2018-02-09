القصف التركي يتواصل على عفرين

الجيش التركي يعلن قصفه أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية أدت إلى تدمير أهداف بينها مستودعات ذخيرة ومخابئ.

العرب

مقتل تسعة في القصف التركي بينهم مدنيان

اسطنبول - قال الجيش التركي الجمعة إن طائراته قصفت أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة من المقاتلين واثنين من المدنيين قتلوا في الغارات.

جاءت الضربات التركية الليلة الماضية بعد فترة توقف أعقبت إسقاط طائرة روسية في منطقة أخرى بسوريا مطلع الأسبوع.

وذكر بيان القوات المسلحة أن الضربات الجوية دمرت 19 هدفا بينها مستودعات ذخيرة ومخابئ لكنه لم يحدد متى وقعت. وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن الغارات الجوية بدأت عند منتصف الليل.

وقال المرصد السوري إن سبعة من مقاتلي وحدات حماية الشعب واثنين من المدنيين قتلوا في الضربات الجوية.

وأشارت صحيفة حريت على موقعها الإلكتروني إلى أن تركيا أوقفت ضرباتها الجوية بعد تفعيل روسيا منظومتها للدفاع الجوي عقب إسقاط مقاتلي المعارضة طائرة حربية روسية في محافظة إدلب في الثالث من فبراير.

وتشن أنقرة عملية جوية وبرية في عفرين منذ 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية وإمتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ ثلاثة عقود.

وذكر الكرملين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا هاتفيا الخميس واتفقا على تعزيز التنسيق العسكري والأمني في سوريا.