الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

منال ابتسام توقف مغامرتها مع ذي فويس بعد جدل بشأن تغريداتها

المغنية منال ابتسام تقرر الانسحاب من برنامج ذي فويس بسبب الجدل الذي أثاره ناشطون متطرفون عن مواقف قديمة لها عبر فيسبوك حول الهجوم الدامي في نيس.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(1)]

الانسحاب ليس عائقا أمام التطور

باريس- أعلنت المغنية الفرنسية المتحدرة من أصل سوري منال ابتسام في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على فيسبوك عزوفها عن الاستمرار في برنامج ذي فويس بنسخته الفرنسية بعد الجدل بشأن مواقف لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم نيس في صيف 2016.

وقالت المغنية “لم يكن في بالي يوما أن أجرح أيا كان ومجرد التفكير بأن تصريحاتي تسبب ألما يجرحني، لذا اتخذت اليوم قرار التوقف عن هذه المغامرة”.

وأضافت المغنية “أدعو الأشخاص الذين يدعمونني إلى عدم القلق فهذا القرار ليس عائقا أمام تطوّري الفني بل على العكس شرط لازم لإنجازه”.

وأشارت شركة “إي تي في ستوديو فرانس” المنتجة للبرنامج من ناحيتها في بيان عبر موقعها إلى أن “الجو بقي ثقيلا على رغم تقديم اعتذار صادق”، مضيفة “نأمل أن يسمح قرارها والكلمات التي اختارتها للتعبير عنه بتهدئة التوتر”.

ومساء السبت، تعرف مشاهدو قناة “تي اف 1” على هذه المشتركة البالغة 22 عاما صاحبة الوجه الملائكي والصوت الدافئ من الموسم السابع من النسخة الفرنسية لبرنامج ذي فويس الذي سجلت أكثرية حلقاته.

وأدت المشتركة في البرنامج نسخة من أغنية “هللويا” لليونارد كوهين باللغتين الانكليزية والعربية ما أثار إعجاب الحكام الأربعة في البرنامج.

غير أن جدلا يدور عبر تويتر منذ الاثنين بعدما نشر مستخدمون للانترنت مواقف قديمة أطلقتها المشتركة عبر فيسبوك في يوليو 2016 بعد الهجوم الدامي في نيس.

وقد وصفت منال في هذه المنشورات التي حذفتها في وقت لاحق، الحكومة الفرنسية بأنها تمثل “الإرهاب الحقيقي” مشككة بالمعلومات الرسمية المنشورة عن الهجوم.

كذلك نشر ناشطون خصوصا من الداعمين لليمين المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مشاركتها عبر فيسبوك منشورات للمفكر الاسلامي طارق رمضان أو الكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه.

وقد تقدمت الشابة باعتذار عبر حسابها على فيسبوك كتبت فيه “عادت للظهور في الأيام الأخيرة مواقف نشرتها عبر حسابي على فيسبوك في 2016. هذه الرسائل كانت للتعبير عن خوف كنت أود مشاركته في تلك الفترة فقط مع أصدقائي عبر هذه الشبكة. أنا نادمة بشدة على هذه الرسائل”.

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