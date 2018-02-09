الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

قطر تحاول تحريك أزمتها الراكدة بافتعال سيناريو تعرضها لتهديد عسكري

دول كبرى تعرف أن سيناريو تعرض قطر لتهديدات غير واقعي وتسكت عن مناقشته رغبة في تحصيل فوائد مادية من وراء ترويجه.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(3)]

مزحة أضحكت المشاركين فيها

الدوحة - تركّز قطر حملتها بمواجهة أزمتها الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية لها على خلفية دعم نظامها للإرهاب، بشكل رئيسي على محاولة ترسيخ وترويج سيناريو تعرّضها لـ”تهديد عسكري” من قبل جيرانها، وهو السيناريو الذي لم تعره مختلف الدوائر السياسية والأمنية الإقليمية والدولية أي اهتمام، ولم يتردّد مراقبون في وصفه بـ”الوهمي والمجافي للمنطق”، إذ لم تُبد أي من الدول المقاطعة لقطر -حسب أحد الدبلوماسيين الغربيين- أي إشارة إلى إمكانية استخدام القوّة ضدّ هذا البلد الصغير ذي الإمكانيات العسكرية المحدودة.

وعكست التحرّكات الأخيرة لوزير الدفاع القطري خالد العطية، وآخرها حضوره مرتديا الزي العسكري لما سمّته وزارته عبر موقعها على تويتر “تمرينا تعبويا” في منطقة قريبة من حدود المملكة العربية السعودية، محاولة الدوحة تسويق السيناريو المذكور، فيما بدا أنّ الهدف من الإلحاح على تلك المحاولات وتكرارها، هو لفت الانتباه للأزمة القطرية التي فشلت محاولات الدوحة في حلّها عبر استدراج وساطات من داخل الإقليم وخارجه.

وتجمّدت الأزمة القطرية عند النقطة التي حدّدتها الدول الأربع المقاطعة لنظام الدوحة؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتتمثّل في الاستجابة الكاملة لمطالب تلك الدول التي تدور في المجمل حول قطع النظام القطري لصلاته بالتنظيمات الإرهابية والعدول عن دعمها وتراجعه عن سياسة التدخّل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتآمر على أمنها واستقرارها مع قوى وتنظيمات ودول معادية.

ولم تفلح قطر، رغم كثافة حملتها الإعلامية والدبلوماسية، وكمّ الأموال التي صرفتها على دوائر غربية سياسية وإعلامية، في زحزحة الأزمة عن تلك النقطة بفعل صلابة موقف الدول المقاطعة لها وتماسكه ضدّ أي محاولات لحلحلة الأزمة بالقفز على ما هو مطلوب من النظام القطري من التزامات واضحة.

ما يقلق الدوحة أن الأزمة تجمدت عند النقطة التي فرضتها الدول المقاطعة لها

وزار وزير شؤون الدفاع القطري، معسكر “جو السلامة” القريب من الحدود السعودية حيث ترابط قوات عسكرية قطرية محدودة العدد بشكل رمزي.

ونشرت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا للوزير وهو بالزي العسكري لأول مرة منذ توليه المنصب، خلال تفقده لتمرين أطلق عليه اسم “مقدام” لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في المعسكر.

وقالت الوزارة إن هذا التمرين “امتداد لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية”.

وقاد الوزير نفسه خلال الفترة الأخيرة حملة داخل الولايات المتّحدة شملت الدوائر الرسمية الأميركية وعددا من اللوبيات ومجموعات المصالح هدفت إلى تسويق فكرة أنّ هذه الدولة العظمى موحّدة بمختلف دوائرها ومراكز القرار فيها، في الوقوف إلى جانب قطر ضدّ الدول المقاطعة لها.

ولا تخلو الحملة القطرية من أعباء وتكاليف مالية باهظة، حين يتعلّق الأمر بعقد صفقات بمليارات الدولارات لاقتناء أسلحة ومعدّات فائقة التطوّر لكنها فائضة عن حاجة القوات المسلّحة القطرية محدودة العدد.

وأعلنت قطر مؤخّرا عن منحها الولايات المتحدة امتيازات عسكرية جديدة بتوسيع قاعدة العديد وتحويلها إلى قاعدة دائمة، واستضافة قوات البحرية الأميركية. وجاء ذلك مباشرة بعد الإعلان عن اتصالات جارية مع روسيا بشأن اقتناء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتطوّرة آس 400.

واتضح أكثر فأكثر النهج القطري في محاولة فكّ طوق العزلة باللجوء إلى استغلال الثروة الضخمة المتأتية من مبيعات الغاز عبر المزيد من التمويل في الإنفاق الدفاعي. وبلغ حجم العقود العسكرية التي أبرمتها قطر خلال الأشهر الثمانية الأخيرة نحو 25 مليار دولار.

واشترت الدوحة طائرات من طراز آف 15 من الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الدول الأربع عن مقاطعة قطر، في وقت بدا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفهّما لدوافع تلك الدول حرصا على أمنها وحفاظا على استقرار المنطقة.

وفي ديسمبر الماضي وقّعت الدوحة اتفاقا مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز رافال خلال زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر.

وأثارت الصفقة قلق المسؤولين في بريطانيا الساعية بقوة لإبرام صفقات لبيع السلاح في وقت تتفاوض على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام من إبرام الصفقة مع فرنسا وقّعت الدوحة مع لندن على اتفاقية لتزويد سلاح الجو القطري بمقاتلات من طراز تايفون.

ودخلت قطر أيضا في مفاوضات لإبرام صفقة بمليارات الدولارات لشراء سفن حربية إيطالية. ولا يخفى عن المراقبين أنّ الهدف الأساسي من عقد تلك الصفقات هو شراء الصداقات مع دول كبيرة ومؤثّرة.

وتعرف تلك الدول بحدّ ذاتها أنّ سيناريو تعرّض قطر لتهديد عسكري من قبل جيرانها أمر مستبعد تماما، ومع ذلك تفضّل دوائرها الرسمية عدم الخوض في الموضوع نظرا لارتباطه بمصالح مادية كبيرة تجنيها صناعتها الحربية من وراء إثارة قطر للتوتّر مع بلدان محيطها.

:: اقرأ أيضاً

قصف دير الزور رسالة أميركية لإيران والعراق

خليفة خامنئي في جولة سرية على حدود إسرائيل

السودان بوجهين.. يتمسك بعلاقة وثيقة مع تركيا ويطلب ثقة المصريين

واشنطن تتوسط لتهدئة الأزمة بين إسرائيل ولبنان

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

2018-02-09

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

2018-02-09

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

2018-02-09

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

2018-02-09

فتوى تحريم 'الحرقة' تثير غضبا شعبيا في الجزائر

2018-02-09

قوات 'النخبة' العراقية تتأهب لأي خرق أمني

2018-02-09

القصف التركي يتواصل على عفرين

2018-02-09

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

yesterday 07:06:38

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

yesterday 07:18:56

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

yesterday 09:49:01

:: اختيارات المحرر

الطفلة جنى.. أصغر صحافية في العالم

تهريب الآثار يشوه هوية تونس وحضارتها

العلاج بالرسم يدخل اهتمام أسر المعاقين ومرضى التوحد في مصر

السعودية تفتح أهم مواقعها للسياح

دنيا بطمة 'مستاءة' من تهكم صحفي لبناني عليها

هل يسبب تجاوز حدود الخصوصية على الإنترنت الخلافات بين الأزواج

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

رجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

محمد صلاح يسير عل درب العالمية من بوابة ليفربول

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا