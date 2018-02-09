إسرائيل تعين سفيرا جديدا في عمان

تعيين السفير الإسرائيلي الجديد في الأردن يأتي بعد اتفاق يقضي بإنهاء الخلافات التي نشبت عقب حادثة السفارة.

العرب

أمير فايسبرود.. مهمة جديدة

القدس - قررت السلطات الإسرائيلية تعيين أمير فايسبرود سفيرا جديدا لإسرائيل لدى الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية قرّرت تعيين فايسبرود في المنصب خلفا للسفيرة عينات شلاين.

ويشغل فايسبرود حاليا منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان شغل في السابق منصب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في عمّان، وهو يتقن اللغة العربية.

وتمّ إنهاء مهام السفيرة شلاين بناء على طلب الأردن في أعقاب حادث إطلاق نار قرب السفارة قتل فيه أردنيان على يد حارس إسرائيلي.

والسفارة مغلقة منذ الحادث الذي أعقبه عودة الحارس والسفيرة والطاقم الدبلوماسي لإسرائيل.

وقال إيمانويل نخشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان له، إن التسمية ما زالت تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ولم يحدّد نخشون موعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذه التسمية، ومن ثمّ موعد تقديم السفير الجديد أوراق اعتماده إلى السلطات الأردنية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الشهر الماضي أن “إسرائيل والأردن توصلا إلى اتفاق بعد الحوادث التي وقعت في السفارة في الأردن في 23 يوليو 2017 وفي الحادث الذي قتل فيه قاض أردني في مارس 2014”.

ولفت إلى أن السفارة الإسرائيلية في الأردن ستعود إلى العمل بصورة كاملة فورا.

وصرّحت مصادر أردنية بأن إسرائيل قدّمت اعتذارا ودفعت تعويضات والتزمت للأردن بتطبيق الإجراءات القانونية على القاتل لحين تحقيق العدالة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنه “يجري تدريجيا” إعادة فتح السفارة، بينما أكد مصدر أردني أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإعادة فتحها وأن مباحثات فنية تجري بين الجانبين بهذا الشأن.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، إن وزارته لم تتسلم طلباً إسرائيلياً بشأن تعيين سفير جديد لها بعمّان.

وقال المسؤول الأردني الذي فضلً عدم ذكر اسمه، إن “تسمية سفير جديد يتطلب إرسال طلب رسمي للدولة المضيفة”. وأشار إلى أن “الإجراء الإسرائيلي خاضع لإجراءات أردنية ويحتاج إلى موافقات، ولا يعتبر تعيينًا، وهو الأمر الذي لم تتسلمه الوزارة بعد”.