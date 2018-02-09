أسواق غزة تفيض بالسلع في ظل شحة الأموال

انخفاض النشاط التجاري يبلغ ذروته بسبب ارتفاع نسب الفقر وبلوغ البطالة مستويات غير مسبوقة تصل إلى 46 بالمئة بحسب بيانات إحصائية رسمية.

العرب

اقتصاد غزة وأسواقها يعتمد بشكل رئيس على رواتب الموظفين العموميين

غزة – يقول التاجر الفلسطيني ديب الجيار إنه اكتفى باستيراد 60 بالمئة من كمية البضائع التي يستوردها شهريا من خارج قطاع غزة خلال شهر يناير الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي وعدم استكمال المصالحة.

ويرى الجيار الذي يبيع المواد الغذائية أن انخفاض النشاط التجاري بلغ ذروته بسبب ما يعانيه القطاع من ارتفاع في نسب الفقر وبلوغ البطالة مستويات غير مسبوقة، تصل إلى 46 بالمئة بحسب بيانات إحصائية رسمية.

ولا تختلف أوضاع بقية التجار في قطاع غزة، بسبب ركود الطلب الناتج عن تراجع القدرة الشرائية وجفاف مصادر الدخل والأموال لدى السكان.

ويقول الجيار إن إنجاز المصالحة الفلسطينية، وفتح جميع المعابر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وحل مشكلة موظفي غزة، وايجاد فرص لآلاف العمال العاطلين عن العمل، هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع.

ويؤكد أكرم أبوصابر، وهو أحد مستوردي الملابس في غزة تراجع السيولة المالية لدى التجار لاستيراد البضائع من خارج القطاع لأنها مكدسة لديهم دون وجود مشترين.

وأضاف لوكالة الأناضول أنه خفض أسعار الملابس المستوردة بما يقارب 30 بالمئة منذ شهرين لجذب الزبائن، لكن دون فائدة لأن القوة الشرائية ضعيفة.

ماهر الطباع: الحركة التجارية معدومة والسكان غير قادرين على مجاراة تدهور الأوضاع

ويعتمد اقتصاد غزة وأسواقها بشكل رئيس على رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم نحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، يضاف إليهم 40 ألف موظف عينتهم حماس بعد الانقسام.

ويرى ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على موظفيها العام الماضي، بخصم نسبة من رواتبهم الشهرية، كان لها دور في تراجع القدرة الشرائية.

وفي أبريل الماضي، قضى أمر رئاسي فلسطيني بخصم 30 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من 7000 عنصر أمن.

وكان هدف تلك الإجراءات الضغط على حركة حماس لحل لجنة شكلتها لإدارة القطاع. وارتفعت نسبة الخصم لتصل إلى 50 بالمئة من الرواتب. وتقدر قيمة الخصومات الشهرية بنحو 20 مليون دولار وفق الطباع.

وتوقع أن تكون الأيام القادمة أكثر سوءا “لأننا وصلنا للرمق الأخير من الموت السريري، فالحركة التجارية معدومة، والسكان غير قادرين على مجاراة الأوضاع المتدهورة”.

ويقول رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة إن التجار عمدوا خلال الفترة الأخيرة إلى تقليص استيراد البضائع من الخارج، ما أدى إلى تراجع تدفق الشاحنات إلى 320 شاحنة يوميا من نحو 1000 شاحنة. وتعثرت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بعد أن شهدت انفراجا، الأمر الذي فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.

وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا في 12 أكتوبر الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ويرى علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا ويجب الإسراع لإيجاد حلول لدعم النشاط الاقتصادي وأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها.