الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

شركة هولندية تعرض سيارتها الطائرة في جنيف

شركة 'بي.أي.أل-في' تؤكد أن السيارة الطائرة أصبحت حقيقة وهي أول سيارة طائرة يتم إنتاجها على نطاق تجاري في العالم، والتي يمكن قيادتها على الطرق البرية في المدن.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(10)]

قفزة نوعية كبيرة في صناعة السيارات

جنيف (سويسرا) - نقلت شركة “بي.أي.أل-في” الهولندية سباق تطوير تكنولوجيا السيارات إلى أفق جديد بإعلانها أنها ستعرض سيارتها الطائرة في معرض جنيف للسيارات الذي يعقد في الشهر المقبل.

وأكدت الشركة أن السيارة الطائرة أصبحت حقيقة، في وقت لا يزال أمام شركات صناعة السيارات فترة من الوقت قبل طرح السيارات ذاتية القيادة في الأسواق.

وكانت شركة “بي.أي.أل-في” قد فتحت في العام الماضي أبواب حجز سيارتها الطائرة بسعر 400 ألف دولار، مع وجود نسخة خاصة يصل سعرها إلى 599 ألف دولار حيث تحتوي على عدد كبير من الكماليات الإضافية.

ومن المقرر أن تعرض الشركة السيارة الطائرة التي أطلقت عليها “بي.أي.أل-في ليبرتي” في الدورة القادمة لمعرض جنيف الدولي للسيارات الذي ينطلق يوم 9 مارس المقبل.

وتقول الشركة إن السيارة “ليبرتي” هي أول سيارة طائرة يتم إنتاجها على نطاق تجاري في العالم، والتي يمكن قيادتها على الطرق البرية في المدن، رغم أنها تشبه الطائرة المروحية بدرجة كبيرة.

وأكدت الشركة أنها سوف تعرض النسخة النهائية من السيارة، لكنها قالت إنها مازالت تحتاج إلى إتمام الخطوة الأخيرة في عملية ترخيص إنتاج وبيع السيارة من خلال تأكيد التزامها بقواعد السلامة الجوية والبرية.

وتتوقع “بي.أي.أل-في” إتمام هذه الخطوة خلال العام المقبل، ثم تبدأ تسليم السيارة إلى عملائها، بعد أن كانت تتوقع بدء تسليم السيارة إلى العملاء بنهاية العام الحالي. ورغم أن السيارة تستطيع الطيران، فإن سرعتها القصوى على الأرض لا تزيد على 100 ميل في الساعة من خلال محرك بقوة 100 حصان.

وقالت إن السيارة تستطيع الوصول بسرعتها إلى 62 ميلا في الساعة خلال أقل من 9 ثوان على الأرض في حين تصل سرعتها القصوى في وضع الطيران إلى 112 ميلا في الساعة وبقوة 200 حصان. ويحتاج السائق إلى الحصول على رخصتي قيادة سيارات وطائرات.

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