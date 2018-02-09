الرياض تبدأ الخطوات الأولى لبناء مدينة نيوم المستقبلية

مشاريع المدينة الاقتصادية العملاقة ستركز على صناعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والسياحة.

العرب

مدينة المستقبل

الرياض - كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية بدأت إرساء عقود تطوير مدينة نيوم الاقتصادية العملاقة في شمال غرب البلاد وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن الخطط الخاصة بالمنطقة البالغة مساحتها 26.5 ألف كيلومتر مربع خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد بالرياض في أكتوبر الماضي باستثمارات من المتوقع أن تصل في نهاية المطاف إلى 500 مليار دولار.

ونسبت رويترز إلى المصادر تأكيدها أن قصور الملك وولي العهد وشخصيات ملكية بارزة أخرى كانت من بين العقود الأولى التي تمت ترسيتها في نيوم. لكن لم يصدر أي تعليق من مركز التواصل الدولي التابع للحكومة والفريق الإداري لمشروع مدينة نيوم.

وتشير هذه الأنباء إلى حجم الرهان الذي تعقده الحكومة السعودية على المدينة الجديدة، التي يبدو أنها ستصبح العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب المسؤولين ستركز نيوم، التي ستتمتع بنظامها القضائي والقانوني الخاص لجذب المستثمرين العالميين، على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والسياحة.

كانت شركات مثل سوفت بنك اليابانية ومجموعة فيرجن البريطانية قد أكدت أنها مستعدة للاستثمار في نيوم لكنها لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل الاستثمارات المزمعة.

وتظهر وثيقة تصميم للمشروع مباني فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز المعماري المغربي تحمل سمات التصميمات الإسلامية. وسيضم مجمع القصور مهابط لطائرات الهليكوبتر ومرسى وملعب جولف.

وقالت المصادر إنه جرى تكليف مجموعة بن لادن السعودية، أكبر شركة إنشاءات في البلاد، ببناء أحد القصور في مؤشر على احتفاظها بدعم الحكومة، رغم احتجاز بعض مالكيها في الآونة الأخيرة ضمن حملة على الفساد.

وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة بكر بن لادن وعدد من أفراد العائلة ضمن المحتجزين إلى جانب عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الحملة التي أٌعلن عنها في نوفمبر.