السعودية تفتح أهم مواقعها للسياح

موقع شويمس في جبلي راطا والمنجور يعد من أكبر المواقع والمتاحف المفتوحة على مستوى العالم، بما تحتويه الواجهات الصخرية من فنون صخرية ورسوم.

العرب

أثرى مواقع الفنون الصخرية في السعودية والمنطقة

حائل (السعودية) – تضم منطقة حائل، التي تقع في شمال المملكة العربية السعودية، أكبر وأثرى مواقع الفنون الصخرية في المملكة والمنطقة.

وفقد نُقشت رسوم لحيوانات وآدميين بأشكال وأحجام مختلفة على صخور جبلي المنجور وراطا في موقع شويمس الأثري.

وقال باحث الآثار نايف الشدوخي “موقع شويمس في جبلي راطا والمنجور يعد من أكبر المواقع والمتاحف المفتوحة على مستوى العالم، بما تحتويه الواجهات الصخرية من فنون صخرية ورسوم وأشكال آدمية وحيوانية بالحجم الطبيعي”.

وأضاف الشدوخي “الموقع لأهميته واتساع حجمه وندرة وجود الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية انضم إلى قائمة التراث العالمي في اليونسكو في 2015 باعتباره أحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم، إلى جانب موقع جُبة تحت عنوان ‘الفنون الصخرية في منطقة حائل موقعا جُبة وشويمس’”.

وتقول اليونسكو إن النقوش تعود لنحو عشرة آلاف سنة تقريبا. وتصور إحدى اللوحات قافلة جمال منقوشة في جبل المنجور وترجع لنحو 2500 عام تقريبا.

وقال ناصر الرشيدي، مدير مكتب السياحة والتراث الوطني محافظة الحائل “موقع راطا تنتشر فيه نقوش الوعول بكثرة وعمره الافتراضي تقريبا ستة آلاف سنة”.

وقال زياد المصيول المسؤول في هيئة السياحة في حائل “هناك وفود من الزوار تأتي من الرياض والقصيم والعلا عن طريق برنامج سياحي، والحمد لله جميع مواقعنا الآن نعمل على تجهيزها وتأهيلها للزوار”.