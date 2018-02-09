الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

رجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

الشرطة تقبض على رجل هندي بعد أن اتهمته زوجته بسرقة إحدى كليتيها لتغطية نفقات مهرها 'غير المدفوع' من قبل عائلتها.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(24)]

الفحوصات كشفت أن الكلية اليمنى مفقودة

البنغال (الهند) – قبضت الشرطة على زوج امرأة هندية وصهرها بعدما أبلغت أنهما قاما بسرقة إحدى كليتيها لتغطية نفقات مهرها “غير المدفوع” من قبل عائلتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية في غرب البنغال على الحدود الهندية بأن الزوج رتب لإجراء عملية إزالة الزائدة لزوجته ريتا ساركار بعد معاناتها من آلام في المعدة لمدة عامين. وتبين في أواخر عام 2017، من خلال أكثر من فحص طبي خضعت له ساركار بأنه تمت سرقة إحدى كليتيها.

وتزعم الزوجة بأن زوجها كان يطالبها مرارا بالمهر. ويذكر أن السلطات الهندية حظرت دفع المهر الذي كان يدفع من قبل عائلة الزوجة للزوج في الهند في عام 1961.

ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، قالت ساركار إنها كانت عرضة للعنف الأسري على مدى عدة سنوات بسبب “مهرها” غير المدفوع. وصرحت لصحيفة هيندوستان تايمز “أخذني زوجي إلى مركز تمريض خاص في كلكتا حيث أبلغني الطاقم الطبي بأنه سيستأصل الزائدة الدودية الملتهبة”، مشيرة إلى أن زوجها حذرها من عدم الكشف عن هذه العملية لأي شخص في كلكتا.

وبدأت ساركار بعد شهور بالشعور بالمرض وبعد نقلها لزيارة الطبيب من قبل أحد أقاربها، بينت الصور المقطعية أن كليتها اليمنى مفقودة، كما أكد الفحص الطبي الثاني التشخيص.

وأضافت ساركار “أدركت بعد ذلك لماذا طلب مني زوجي عدم الكشف عن العملية الجراحية التي خضعت لها”. وتابعت “باع كليتي لأن عائلتي لم تتمكن من دفع المهر له”.

:: اقرأ أيضاً

منال ابتسام توقف مغامرتها مع ذي فويس بعد جدل بشأن تغريداتها

فريق أوروبي يحاكي ظروف المريخ في صحراء عمان

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

دنيا بطمة 'مستاءة' من تهكم صحفي لبناني عليها

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

2018-02-09

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

2018-02-09

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

2018-02-09

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

2018-02-09

فتوى تحريم 'الحرقة' تثير غضبا شعبيا في الجزائر

2018-02-09

قوات 'النخبة' العراقية تتأهب لأي خرق أمني

2018-02-09

القصف التركي يتواصل على عفرين

2018-02-09

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

yesterday 07:06:38

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

yesterday 07:18:56

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

yesterday 09:49:01

:: اختيارات المحرر

الطفلة جنى.. أصغر صحافية في العالم

تهريب الآثار يشوه هوية تونس وحضارتها

العلاج بالرسم يدخل اهتمام أسر المعاقين ومرضى التوحد في مصر

السعودية تفتح أهم مواقعها للسياح

دنيا بطمة 'مستاءة' من تهكم صحفي لبناني عليها

هل يسبب تجاوز حدود الخصوصية على الإنترنت الخلافات بين الأزواج

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

رجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

محمد صلاح يسير عل درب العالمية من بوابة ليفربول

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا