رجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

الشرطة تقبض على رجل هندي بعد أن اتهمته زوجته بسرقة إحدى كليتيها لتغطية نفقات مهرها 'غير المدفوع' من قبل عائلتها.

العرب

الفحوصات كشفت أن الكلية اليمنى مفقودة

البنغال (الهند) – قبضت الشرطة على زوج امرأة هندية وصهرها بعدما أبلغت أنهما قاما بسرقة إحدى كليتيها لتغطية نفقات مهرها “غير المدفوع” من قبل عائلتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية في غرب البنغال على الحدود الهندية بأن الزوج رتب لإجراء عملية إزالة الزائدة لزوجته ريتا ساركار بعد معاناتها من آلام في المعدة لمدة عامين. وتبين في أواخر عام 2017، من خلال أكثر من فحص طبي خضعت له ساركار بأنه تمت سرقة إحدى كليتيها.

وتزعم الزوجة بأن زوجها كان يطالبها مرارا بالمهر. ويذكر أن السلطات الهندية حظرت دفع المهر الذي كان يدفع من قبل عائلة الزوجة للزوج في الهند في عام 1961.

ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، قالت ساركار إنها كانت عرضة للعنف الأسري على مدى عدة سنوات بسبب “مهرها” غير المدفوع. وصرحت لصحيفة هيندوستان تايمز “أخذني زوجي إلى مركز تمريض خاص في كلكتا حيث أبلغني الطاقم الطبي بأنه سيستأصل الزائدة الدودية الملتهبة”، مشيرة إلى أن زوجها حذرها من عدم الكشف عن هذه العملية لأي شخص في كلكتا.

وبدأت ساركار بعد شهور بالشعور بالمرض وبعد نقلها لزيارة الطبيب من قبل أحد أقاربها، بينت الصور المقطعية أن كليتها اليمنى مفقودة، كما أكد الفحص الطبي الثاني التشخيص.

وأضافت ساركار “أدركت بعد ذلك لماذا طلب مني زوجي عدم الكشف عن العملية الجراحية التي خضعت لها”. وتابعت “باع كليتي لأن عائلتي لم تتمكن من دفع المهر له”.