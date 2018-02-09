الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

باحثون يكتشفون أن التسلسل النووي المتكرر عند طرف الكروموسومات في فصيلة الخفاش ذو الأذنين الكبيرتين لا يقل طوله بمرور العمر.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(24)]

اكتشاف قد يساعد على مكافحة آثار كبر السن على الإنسان

واشنطن – الخفاش هو أطول الثدييات عمرا نسبة إلى حجمه، وإحدى فصائله هي تحديدا الأطول عمرا من بين الخفافيش.

ونجح باحثون في كشف بعض أسرار طول عمر هذا النوع من الخفافيش، وهو الخفاش ذو الأذنين الكبيرتين الشبيهتين بأذني الفأر، وهو ما قد يساعد على مكافحة آثار كبر السن على الإنسان.

وقال علماء مؤخرا إن التيلومير أو التسلسل النووي المتكرر عند طرف الكروموسومات في هذه الفصيلة لا يقل طوله بمرور العمر، خلافا لما يكون عليه الأمر لدى الإنسان ومعظم الحيوانات الأخرى.

ولا توجد سوى 19 فصيلة ثديية أطول عمرا من الإنسان نسبة إلى الحجم، 18 فصيلة منها من الخفافيش التي يتجاوز عمر بعضها 40 عاما.

وتعتبر الفصيلة الأخيرة نوعا من القوارض الأفريقية الغريبة ويسمى فأر الخُلد العاري. وحدد الباحثون اثنين من الجينات في الخفاش ذي الأذنين الكبيرتين اللتين تشبهان أذني الفأر ربما يكونان المسؤولين عن تكيفها النادر مع مرور العمر.

وقالوا إن تلك الآليات المتواجدة عند الخفافيش ربما تكون محور دراسات مستقبلية عن تقدم العمر مع التركيز على حياة صحية أطول للإنسان.

وقالت إيما تيلنج عالمة البيولوجيا في كلية دبلن الجامعية، وهي إحدى قادة فريق البحث “دراسة الثدييات الأطول عمرا بوضوح، والتي تمتلك آليات تطورت بشكل طبيعي لمحاربة تقدم العمر، وسيلة بديلة لتحديد الأساس الجزيئي لطول العمر مع التمتع بالصحة”.

وشملت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس أدفانسز 493 خفاشا من أربع فصائل كان الخفاش ذو الأذنين الكبيرتين هو أطولها عمرا.

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