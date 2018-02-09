أوروبا تنتقد تدهور دولة القانون في تركيا

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا.

العرب

تدهور الحريات في تركيا

ستراسبورغ (فرنسا) - ندد البرلمان الأوروبي الخميس، بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين بشكل تعسفي، فيما يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر مارس القادم، للقاء القادة الأوروبيين في بلغاريا، لعرض العلاقات بين الجانبين.

وتبنى النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، قرارا أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا”.

واعتبر البرلمان أن حالة الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 “تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي”.

وأضاف أن “محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني من ممارسة حرية التعبير سلميا”.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه البالغ للتداعيات الإنسانية” على خلفية الاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، محذرا “من الاستمرار في أعمال غير متكافئة”.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت، أمام النواب بتمديد حالة الطوارئ، قائلة إن “التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير”.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، على خلفية قضية اللاجئين وتداعيات محاولة الانقلاب وقيام نظام رجب طيب أردوغان على إثرها بحملات قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه إضافة إلى إقالات طالت عشرات الآلاف من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت، مطلع سبتمبر الماضي، عن تأييدها لوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية، المتعثرة أصلا، فيما دعا ماكرون إلى “تجنب القطيعة” بين الاتحاد وتركيا، معربا، في الوقت نفسه عن قلقه من “الانحرافات المقلقة” للنظام التركي.