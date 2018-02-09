الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

أبرز تغريدات العرب: مصير الأمم مرهون بإبداع أفراد مجتمعاتها

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(19)]

adhamsharkawi@

الحياة لمن يستطيع الحُبُّ لمن يجرؤ على الكراهية لمن يختار وحده الموت للجميع!

88ghaden@

أحب آلة صنع البوب كورن.. وحولها أطفال ضاحكون يقفزون حماساً.

OlaAlfares@

أدرك الجميع أن مصير الأمم مرهون بإبداع أفراد مجتمعاتها، وأن مدى التحدي هو الاستجابة لمشكلات التغيير ومتطلباته، فتغيير النظام التعليمي هو المشكلة وهو الحل.

Manalines@

بمناسبة الفالانتاين ابتكرت @pizzahut حملة لمستخدمي فيسبوك، عبر صفحة محادثة عاطفية مع البيتزا، ومن يكسب قلبها يفوز بها. يعني وما الحب إلا للبيتزا الأولية.

assirii_ibrahim@

مات صاحب الدكان الذي ناولته في صغري عشرة ريالات تالفة وموصلة بجزء من ريال فقال مبتسماً ما شاء الله أحدعشر ريالا! واشتريت بنصفها وأعاد خمسة! التغاضي ليس غباء.

Ali_M_Diana@

الذين عاشوا حياتهم أميين لا يقرأون ولا يكتبون أرجح عقلا وأصوب حكما وأنقى سريرة من الذين تعلموا إجابات خاطئة على أسئلتهم في الدين والعلم والفلسفة والحياة.

khaledalberry@

#الإخوان العثمانيون. جماعة عثمانية قامت بعد اربع سنين من سقوط امبراطورية العثمانيين حتى تعيد احتلالهم لبلادنا.. كلمة المسلمين مثل كلمة المسيح قبل الدجال.

11111abt@

لا شيء يضبط الناس كالنظام، ولا شيء أبقى على النظام من المساواة في تطبيقه، هذه لغة القوانين، وهذه سنن التطور.

alfaozan@

*من أين تأتي العصافير يا أمي؟!

** من الأفواه الطيبة..

*كيف..!

** كلمات جميلة لم نستطع قولها نبتت لها أجنحة وطارت.. تبحث عن أهلها.

573573ma@

أنا لم أقل قط "الوطن العربي"، ولن أقولها؛ لأن الجغرافيا العربية عالم يتكوّن من عدة أوطان.

ـالوطن العربي" مجرد ادعاء؛ او حلم تسرب من زمن الشعارات الوحدوية.

zed s1hakim@

تونس دخلت للقائمات السوداء ليس قضاء وقدرا. بل بفعل فاعل! سياسة الإفلات من العقاب هي أصل الداء الذي ينخر هذه البلاد.

تابعوا

ar_24France@ ‏

قناة فرانس 24 الدولية للأخبار

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