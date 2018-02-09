أبرز تغريدات العرب: مصير الأمم مرهون بإبداع أفراد مجتمعاتها

adhamsharkawi@
الحياة لمن يستطيع الحُبُّ لمن يجرؤ على الكراهية لمن يختار وحده الموت للجميع!
88ghaden@
88ghaden@
أحب آلة صنع البوب كورن.. وحولها أطفال ضاحكون يقفزون حماساً.
OlaAlfares@
OlaAlfares@
أدرك الجميع أن مصير الأمم مرهون بإبداع أفراد مجتمعاتها، وأن مدى التحدي هو الاستجابة لمشكلات التغيير ومتطلباته، فتغيير النظام التعليمي هو المشكلة وهو الحل.
Manalines@
Manalines@
بمناسبة الفالانتاين ابتكرت @pizzahut حملة لمستخدمي فيسبوك، عبر صفحة محادثة عاطفية مع البيتزا، ومن يكسب قلبها يفوز بها. يعني وما الحب إلا للبيتزا الأولية.
assirii_ibrahim@
assirii_ibrahim@
مات صاحب الدكان الذي ناولته في صغري عشرة ريالات تالفة وموصلة بجزء من ريال فقال مبتسماً ما شاء الله أحدعشر ريالا! واشتريت بنصفها وأعاد خمسة! التغاضي ليس غباء.
Ali_M_Diana@
Ali_M_Diana@
الذين عاشوا حياتهم أميين لا يقرأون ولا يكتبون أرجح عقلا وأصوب حكما وأنقى سريرة من الذين تعلموا إجابات خاطئة على أسئلتهم في الدين والعلم والفلسفة والحياة.
khaledalberry@
khaledalberry@
#الإخوان العثمانيون. جماعة عثمانية قامت بعد اربع سنين من سقوط امبراطورية العثمانيين حتى تعيد احتلالهم لبلادنا.. كلمة المسلمين مثل كلمة المسيح قبل الدجال.
11111abt@
11111abt@
لا شيء يضبط الناس كالنظام، ولا شيء أبقى على النظام من المساواة في تطبيقه، هذه لغة القوانين، وهذه سنن التطور.
alfaozan@
alfaozan@
*من أين تأتي العصافير يا أمي؟!
** من الأفواه الطيبة..
*كيف..!
** كلمات جميلة لم نستطع قولها نبتت لها أجنحة وطارت.. تبحث عن أهلها.
573573ma@
573573ma@
أنا لم أقل قط "الوطن العربي"، ولن أقولها؛ لأن الجغرافيا العربية عالم يتكوّن من عدة أوطان.
ـالوطن العربي" مجرد ادعاء؛ او حلم تسرب من زمن الشعارات الوحدوية.
zed s1hakim@
zed s1hakim@
تونس دخلت للقائمات السوداء ليس قضاء وقدرا. بل بفعل فاعل! سياسة الإفلات من العقاب هي أصل الداء الذي ينخر هذه البلاد.
تابعوا
تابعوا
ar_24France@ قناة فرانس 24 الدولية للأخبار
ar_24France@
قناة فرانس 24 الدولية للأخبار