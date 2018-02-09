هاشتاغ اليوم: #صالح_الشيحي في السجن

قرار سجن الكاتب السعودي في جريدة الوطن صالح الشيحي ومنعه من السفر يثير جدلا واسعا على موقع تويتر .

العرب

المغردون منقسمون في تقييم الحكم

الرياض - أثار قرار محكمة سعودية، الخميس، بسجن الكاتب في جريدة الوطن صالح الشيحي 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالإساءة إلى الديوان الملكي في لقاء تلفزيوني جدلا واسعا على تويتر ضمن هاشتاغ #صالح_الشيحي.

وكان الشيحي قد اتهم خلال لقاء تلفزيوني أجراه في 8 ديسمبر الماضي، الديوان الملكي بأنه أسس للفساد الإداري.

وقال الشيحي إن مؤسسات حكومية “أصلت وأسست للفساد الإداري ولسلوكيات سيئة جدا، خذ لديك مثلا الديوان الملكي السعودي من المؤسسات الحكومية التي أصلت للفساد في مرحلة من المراحل”.

ولم ينشر الشيحي أي تغريدة في حسابه على تويتر، كما لم تنشر له أي مقالات في جريدة الوطن بعد اللقاء.

وانقسم المغردون في تقييم الحكم بين مؤيد ومنتقد. وكتب مغرد:

666fahadalharbi@

ما تحدث به #صالح_الشيحي تهمة كبيرة لجهة ترتبط بالملك سلمان مباشرة وكان الأولى به مراسلة المسؤولين وإثبات هذا الفساد إن وجد لا أن يؤلب على الحكومة، فوطننا حاليا في وضع مستهدف من الكثيرين، وأعداؤه يتربصون به، وتصرفه أحمق.

وفي نفس السياق اعتبر آخر:

4G_ammar@

أحب #صالح_الشيحي وأعتبره صوت الوطن لكنه أخطأ خطأ جسيما بانتقاده، وكان الأحرى والأجدى به أن ينتقد وينصح سرا!

وانتقد مغرد:

fafa_fafasdoxx@

للأسف بدأت أشك في أن البطانة الفاسدة هي الوحيدة التي يصل صوتها إلى ولاة الأمر #صالح الشيحي.

وقال مغرد:

Balawi_BaderAL@

#صالح_الشيحي كاتب وطني غيور وشريف وليس ناهبا للمال العام ولا خائنا للوطن ولا مرتزقا بالتطبيل.

وقال إعلامي سعودي:

alkhamesi_k@

لا نشكك في وطنية أحد، نحب قيادتنا ونطيع أمرها، ولها في أعناقنا بيعة لا نزيح عنها، وكل ذلك لا يمنع أن نتحدث عن الخطأ وننتقده، نريد قانونا، قد أختلف معك لكني أحترمك ولا أصادر رأيك، هكذا تتقدم الأمم، وما صدر بحق الزميل #صالح_الشيحي من حكم يعتبر ابتدائيا، ولدينا ثقة في إنصاف القضاء.

وأكد آخر:

0ksaasd@

هل يجوز سجن أي صاحب رأي بالرغم من عدم مساسه بسيادة الوطن أو بالذات الملكية!؟ فهي فقط الخطوط الحمراء وما عداها يجب أن يكون قابلا للنقد وإبداء الرأي إذا كنا فعلا نسعى لأن نكون بلدا حضاريا! وكفاية ملينا من تطبيل البعض! #صالح_الشيحي من الصحافيين القلائل في بلدنا الذين يتحثون بصراحة!