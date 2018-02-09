متفرقات: لقاءات ودية للمنتخب المصري

الدرّاج البريطاني المخضرم مارك كافنديش ينال المركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية.

العرب

تحضيرات ما قبل المونديال

◄ دخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في مفاوضات مع نظيريه الجزائري والمغربي، من أجل تنظيم وديتين على المستوى الأولمبي في شهر مايو. وطلب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من مجلس الاتحاد، التنسيق بشأن وديتي شهر مايو مبكرا، تجنّبا لإرباك استعدادات المنتخب. ويخوض منتخب مصر الأولمبي وديتين في السعودية خلال معسكر شهر مارس، والذي ينطلق في 17 من الشهر المقبل. وكان الاتحاد أعلن تنصيب شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب في الاجتماع الأخير.

◄ نال الدرّاج البريطاني المخضرم مارك كافنديش (دايمنشن داتا) الخميس المركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية محققا فوزه الأول بعد ثلاث سنوات من الغياب على منصّات التتويج في السباق الإماراتي. وقطع كافنديش الذي كان فاز لآخر مرة في دبي في 7 فبراير 2015 في طريقه لإحراز اللقب، مسافة المرحلة الثالثة البالغة 180 كيلومترا بين دبي والفجيرة بزمن ثلاث ساعات و53 دقيقة و46 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الفرنسي ناصر بوهاني (كوفيديس) والألماني مارسيل كيتل (كاتوشا البيسين).

◄ أوضح لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر أنه سيشارك في منافسات بطولة روتردام الهولندية للتنس التي تنطلق الاثنين المقبل. ويعتمد النجم السويسري على نفسه فقط في هذه البطولة للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. ويصل فيدرر إلى المركز الأول في التصنيف العالمي إذا نجح في بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الهولندية، التي ستلعب على الأراضي الصلبة، وذلك في ظل غياب المصنّف الأول الإسباني رافائيل نادال، والذي سيعود للمنافسات من بوابة بطولة أكابولكو المكسيكية نهاية الشهر الجاري.

◄ أعلن نادي مونبلييه الفرنسي أنه نجح في تمديد عقد الظهير الأيسر لمنتخب تونس لكرة اليد، محمد السوسي (24 عاما)، لموسمين إضافيين، حتى عام 2020. وكان السوسي قد التحق بالفريق الفرنسي، في شهر يوليو 2017، لمدة موسم واحد، لكنه تألق معه، وفي صفوف منتخب تونس، خلال بطولة أفريقيا الأخيرة، التي توج بلقبها “نسور قرطاج” على حساب مصر، ما دفع مونبلييه إلى تمديد عقد اللاعب. ومن جانبه، أبرز باتريس كنايير، مدرب مونبلييه، إمكانيات السوسي الكبيرة، معتبرا أن تمديد عقده إنجاز مهم للفريق الفرنسي.