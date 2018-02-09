ستينغ يقترب من منتخب سوريا

بيرند ستينغ أبدى رغبته في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا، وخاصة نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات العام المقبل.

العرب

الأمور تسير بشكل طبيعي

دمشق - أكد فادي دباس نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات السورية أن إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني بيرند ستينغ تسير بشكل طبيعي وهو ينتظر موافقة بلاده لتدريب المنتخب السوري.

وقال دباس “تواصلت، الأربعاء، مع المدرب ستينغ وأبلغني أنه ينتظر موافقة بلاده للعمل في سوريا وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أيّ خلافات ونحن ننتظر الأسبوع القادم وصول المدرب إلى دمشق”.

وكان اتحاد كرة القدم السوري أعلن في بيان له استمرار إجراءات التعاقد مع المدرب ستينغ حيث ذكر “لم يرد لاتحاد الكرة أيّ بلاغ أو كتاب رسمي من أي جهة (عليا) برفض التعاقد مع المدرب الألماني، واتحاد الكرة يأمل من الجميع ألاّ ينساقوا وراء ما يكتب في البعض من الصفحات، وعندما يكون هناك شيء رسمي يستحق الذكر فإننا ننشره مباشرة في بيان إعلامي وبكل شفافية”.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم السورية صلاح رمضان قال الخميس الماضي، إنه “تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الألماني بيرند ستينغ لتدريب منتخب الرجال والإشراف على المنتخب الاولمبي لمدة عام كامل قابل للتجديد”.

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم “كل ما تم طرحه مع المدرب تم الاتفاق عليه بشكل كامل ويبقى الأمر المادي الذي طلب عدم الإفصاح عنه، ومن قبلنا أرسلنا إلى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية حتى يتم توقيع العقد بشكل كامل وعموما خلال الأيام القليلة القادمة سوف يرسل العقد إلى المدرب وبذلك يصبح الاتفاق المبدئي نهائيا ويرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

وكشف صلاح أن المدرب ستينغ، الذي غادر دمشق إلى ألمانيا، لديه محاضرات في الاتحاد الدولي ومن المنتظر أن يعود إلى دمشق منتصف شهر فبراير الجاري ولدى زيارته إلى دمشق قام بجولة على الملاعب وأطلع على الواقع التدريبي وهو على معرفة تامة بكل التفاصيل المتعلقة بالمستوى الفني للاعبين، وأبدى ارتياحه ورغبته في التعاقد مع الاتحاد.

وقال المدرب ستينغ إنه مسرور للغاية لتواجده في سوريا، والعمل مع مجموعة مميّزة من اللاعبين، وأبدى رغبته لتحقيق النجاح مع المنتخب في المرحلة المقبلة، وخاصة نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات العام المقبل.

والمدرب ستينغ من مواليد 1948، ولعب لعدة أندية في ألمانيا الشرقية، أبرزها لايبزيغ، ثم اتجه بعدها إلى عالم التدريب، فدرب منتخب بلاده الأولمبي، بين عامي 1982 و1984، ومن ثم منتخب ألمانيا الشرقية الأول، لأربعة أعوام، قبل أن يتجه لتدريب هيرتا برلين ولايبزيغ. كما عمل ستينغ في أوكرانيا، لتقوده مسيرته بعد ذلك إلى أستراليا، حيث أشرف على تدريب فريق بيرث جلوري، لثلاثة مواسم.