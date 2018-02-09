الخرفنة وإسقاط الولاية في ميزان تويتر السعودي

مليونيرة سعودية تبحث عن زوج.. هاشتاغ انتشر على موقع تويتر في السعودية ولاقى تفاعلا جارفا: المتقدمون والمنتقدون بالملايين.

العرب

الزواج هنا مختلف تماما

الرياض - أثار بحث امرأة سعودية مليونيرة عن زوج جدلا واسعا على تويتر في السعودية. وفي التفاصيل فقد أكدت السعودية التي قالت إنها تدعى حصة في مكالمة هاتفية لأحد البرامج إنها امرأة أربعينية ورثت ثروة عن أبيها الذي كان يرفض تزويجها. وسألها المذيع كم تبلع الثروة لتجيب بأنها تقدر بحوالي 40 مليون ريال. وقالت حصة إنها تبحث عن زوج حتى لو كان متزوجا بغرض الإنجاب.

ودشن مغردون على تويتر #مليونيرة_تبحث_عن_زوج، الذي احتل المركز الثاني الخميس في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا على تويتر.

كما صنف مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة على الشبكات الاجتماعية.

وفتح الحدث بابا لنقاش واسع في السعودية حول عدة مواضيع اجتماعية أبرزها الولاية و”الخرفنة”.

ويشتق مصطلح “خرفنة” من الخروف، ويقصد به في اللهجة السعودية أن الفتاة حولت ذلك الرجل إلى “خروف”، واستغلته للحصول على المال والهدايا.

وغردت إحدى المتفاعلات “البرنامج للفتاوى ولم أعرف لماذا تتصل به وتطلب زوجا، وكأن البرنامج مخصص للتعارف، الموضوع كله أنها تريد أن تختبر ركض الخرفان.. وحصل ما أرادت وأول خروف المذيع كان سيقول لها أرسلي اللوكيشن”.

في سياق آخر، كتب الناشط خالد عبدالعزيز “البنت ظلمت بسبب ولاية أبيها عليها وتسلطه، فقد ضاع عمرها ومستقبلها وما عاشت حياتها، الولاية مازالت عقبة تهدم أحلام بنات مجتمعي، أملنا في ولي العهد”. وقال مغرد “لمقطع مؤلم، فكم من أنثى فاتها قطار الزواج لأسباب أبسط ما نقول عنها إنها استبدادية”.

واعتبرت مغردة “إسقاط الولاية سيكفل للمرأة تحديد مسار حياتها وفقا لما تريد دون تدخل أو وصاية من أحد”. وأكدت أخرى “الولاية تعتبر أكبر إهانة للمرأة فهذا يعني مساواتها بالقصر والمجانين!”.

وغردت إحداهن “يسقط قانون العادات المغلف بالدين.. يسقط قانون الولاية”.

بعد أسبوعين تحل ذكرى مرور 600 يوم على حملة إسقاط الولاية على موقع تويتر

يذكر أن السعوديات حصلن مؤخرا على البعض من حقوقهن مثل الحق في قيادة السيارة الذي يدخل قريبا حيز التنفيذ، وحق دخول الملاعب الرياضية، لكن المرأة السعودية لا تزال تحتاج إلى موافقة من ولي الأمر في ما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان. وتعاني الكثير من النساء في السعودية من سلطة ولاة الأمور التي تعرضهن للمعاملة السيئة والحرمان من حقوقهن في التعليم والعمل، حسب منظمات حقوقية. يذكر أنه بعد أسبوعين تحل ذكرى مرور 600 يوم على حملة إسقاط الولاية على تويتر.

من جانب آخر، رأى مغرد أن العثور على #مليونيرة_تبحث_عن_زوج هو أفضل حل للبطالة.

كما ضج تويتر بعروض الزواج. فكتب مغرد “هل تقبلين بي زوجا لك، العمر نفس عمرك، وزوجتي لا تمانع. على فكرة أنا رجل وسيم”. وأضاف “إذا رأيت تغريدتي يا أم فلوس كلميني حتى نخلص الموضوع”.

وغازلها أحدهم “إلى زوجتي المستقبلية، أنت بالذات ما تحتاجين شهر عسل لأنك رح تعيشين مع العسل شخصيا”.

وانتقد مغرد “وصلن إلى درجة انحطاط غير طبيعية، هي تبحث عن رجل يشاركها الحياة، فتجد المنحطين يسخرون إلى أين نتجه؟”.

وتهكم مغرد “#مليونيرة_تبحث_عن_زوج، المتزوج يريد أن يتزوجها، والأعزب أيضا يريد أن يتزوجها، والمتزوجة تريد تزويجها لزوجها، والعزباء تريد أن تكون ابنتها أو أختها، والمذيع أيضا”.

وفي هذا السياق غردت إحدى المتفاعلات “ألا تريدين أن أكون لك بنتا أونسك وأقوم بواجباتك؟”.

وقالت أخرى “الخطة ب أتزوج من سيتزوجها”.

وكتبت معلقة “أين هي؟ أريد ثلاثة ملايين وتأخذ زوجي هدية”. فيما اعتبرت معلقة “هذا حالنا معشر النساء مهما كابرنا وحاولنا الاستغناء عن الزواج ونقول الوظيفة هي الأمان، تدفعنا غريزة الأمومة إلى التنازل عن كل شيء في سبيل كلمة ماما”.

وانتقدها مغرد مؤكدا “أن تسعى امرأة أو رجل للزواج بالطُرق الشرعية فهذا حق لا خلاف عليه ولا يعيب صاحبه. ولكن عندما تعلن وتفصح بأنها مليونيرة فيتحول سعيها إلى إعلان شراء! (شراء رجل بوظيفة زوج)”.

وفي نفس السياق غرد محام “أنصح كل رجل ألا يقدم على زواجه بأي أنثى من أجل المال إذ الزواج لغرض المال مصيره الفشل ونشوب المشاكل و#الخلافات_الزوجية فأنا محام ومستشار ولدي الخبر اليقين في مثل هذه الزيجات”.

وأكد مغرد “المال لا يغري الرجال بل يغري الذكور فقط”.

واعتبر معلق “الزواج هنا مختلف تماما.. للمال أو للتفريخ أو وجاهة اجتماعية أو هروب من العائلة أو هروب من كلام الناس أو هروب من الكبت والضغط أو نوع من تغيير الروتين. الجميع يتناسى كون الزواج علاقة عاطفية قائمة على الحب والمشاعر والارتباط!”.