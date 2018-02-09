الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

صفقة بيع صحيفة 'لوس أنجلس تايمز' تتجاوز 500 مليون دولار

شركة 'ترونك' الإعلامية الأميركية المالكة لـ'لوس أنجلس تايمز' توافق على بيع الصحيفة للملياردير الأميركي باتريك سون – شيونغ مقابل 500 مليون دولار.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(18)]

الإعلام المؤثر لا يخسر مكانته

واشنطن - أعلنت شركة “ترونك” الإعلامية الأميركية المالكة لصحيفة “لوس أنجلس تايمز” موافقتها على بيع الصحيفة لملياردير أميركي مقابل 500 مليون دولار.

وتضمنت الصفقة نقل ملكية صحيفة “لوس أنجلس تايمز” و”سان دييغو يونيون تريبيون” إلى شركة “نات كابيتال” المملوكة للطبيب الملياردير باتريك سون – شيونغ (أميركي من أصل جنوب أفريقي) مقابل 500 مليون دولار نقدا تدفعها شركة مجموعة ترونك (مقرها شيكاغو)، بالإضافة إلى تحملها 90 مليون دولار في شكل معاشات تقاعدية.

وتعتبر “لوس أنجلس تايمز” صحيفة يومية، ذات شعبية واسعة وتأثير إعلامي وسياسي في الولايات المتحدة خصوصا بولاية كاليفورنيا والولايات الجنوبية، وتصنف في المرتبة الرابعة من حيث التوزيع داخل البلاد.

وقال جوستين ديربورن، الرئيس التنفيذي لشركة ترونك في بيان “يسرنا أن ننقل قيادة لوس أنجلس تايمز وسان دييغو يونيون- تريبيون للملكية المحلية، ونحن واثقون من أن التميز الصحافي في كاليفورنيا (مقر الصحيفة) سيستمر طويلا في المستقبل”.

وتأسست صحيفة “لوس أنجلس تايمز” في ديسمبر 1881 في مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، واستهدفت منذ بدايتها قراء مؤيدين للجمهوريين. وواكبت العديد من الأحداث والقضايا، من أهمها تغطيتها لأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلس عام 1992، وأعمال العنف بضاحية واتس قرب لوس أنجلس في الفترة ما بين 11 و17 أغسطس 1965، التي خلفت 34 قتيلا و1032 جريحا، وخسائر مادية بقيمة 40 مليون دولار.

وتميزت بسلسلة من التحقيقات الصحافية أجرتها في ديسمبر عام 2004 حول أحد المراكز الطبية بمدينة لوس أنجلس ورافق هذه التقارير ضجة كبيرة، إضافة إلى نشرها مجموعة تقارير عام 2009 حول ما وصفته بـ”العار” الإنساني بشأن منطقة “سكيد روو” في قلب مدينة لوس أنجلس.

من جانبه، قال سون شيونغ في بيان “نتطلع إلى مواصلة النهج العظيم للصحافة التي يقوم بها الصحافيون والمحررون في لوس أنجلس تايمز وسان دييغو يونيون تريبيون”.

وحصدت “لوس أنجلس تايمز” 44 جائزة بوليتزر للصحافة (تقدمها جامعة كولومبيا بنيويورك سنويا) منذ عام 1942، بما في ذلك ست ميداليات ذهبية للخدمة العامة. لكن الصحيفة واجهت -بعد انتقال ملكيتها من ورثة أوتيس- انتقادات ركزت على غياب الحدود الفاصلة لديها بين التحرير والإعلانات الصحافية.

وكانت “ترونك” قد قاومت في السابق أي جهد لبيع الصحيفة التي توصف بأنها “جوهرة التاج” في إمبراطوريتها الإعلامية؛ لكن في الآونة الأخيرة شهدت الصحيفة عدة اضطرابات داخلية استمرت لأشهر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الصفقة في غضون ثلاثة أشهر. يشار أن مجلة فوربس قدرت ثروة سون-شيونغ مؤخرا بثمانية مليارات دولار.

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