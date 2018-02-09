الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

الإعلام الجديد يملأ ثغرات القنوات الرياضية لينافسها على الصدارة

الجهات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات الهاتف المحمول والإنترنت باتت تزاحم المؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجالات البث الفضائي.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(18)]

الورشة تناولت التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية

الشارقة - أكد محمد الشيخ نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، أن الجهات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات الهاتف المحمول والإنترنت باتت تزاحم المؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجالات البث الفضائي.

وأشار إلى استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم بقيمة 6.6 مليون ريال بعد أن كان مملوكا بشكل حصري لمجموعة MBC المسؤولة عن نقل المباريات عبر الهواء مباشرة بشكل احتكاري، الأمر الذي يعتبر مثالا حيا على مدى المنافسة في هذا المجال.

وجاءت تصريحات الشيخ خلال ورشة “عمل الإعلام الجديد والتغطية الإعلامية” أولى ورشات عمل مجلة “نون سبورت” التي عقدتها بالتعاون مع الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الأربعاء في الشارقة، وتناولت أبرز التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية في العصر الراهن في ظل وجود التطورات التقنية التي استحدثت قنوات اتصالية احتلت مواقع الصدارة في المشهد الإعلامي.

وقال الشيخ أن وسائل التواصل الحديثة التي ترافقت مع التطور الكبير الذي يشهده العصر أسهمت في الاستحواذ على كافة أشكال الإعلام التقليدي واصفا إياه بـ”الانقلاب”.

وأقيمت الورشة على هامش منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري، ولفت الشيخ إلى أنه قبل عشر سنوات لم يكن هنالك ظهور كثيف لمواقع التواصل الاجتماعي وكانت هنالك أقلام صحافية يمكن لها أن تطيح باتحادات وفرق رياضية بأكملها.

واستطرد بالقول إنه في الوقت الراهن بات أي شخص مؤثر على مواقع التواصل يسهم بما هو أكثر من ذلك ما يؤكد على سطوة الإعلام الحديث.

ولاحظ أن العديد من المؤسسات الإعلامية لا تستطيع أن ترسل مراسلين ومحررين لتغطية أحداث رياضية كبرى، وتابع “لو نظرنا عن كثب إلى الكم الهائل للمواقع الرياضية نرى وجود منصات إعلامية رياضية لديها شبكة من المراسلين المنتشرين في جميع أنحاء العالم بالمجان ولا تقدم لها هذه المنصات أي أموال”.

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