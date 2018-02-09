الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

نصوص نقدية حول جماليات السرد

كتاب يتضمّن مختارات من الدراسات النقدية حول روايات وقصص الروائي والناقد العراقي عباس عبد جاسم من تقديم وتحرير وسن عبدالمنعم ياسين الزبيدي.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(14)]

إبداع سردي وقصصي

عمان - عن دار غيداء للنشر والتوزيع في عمّان، صدر كتاب نقدي بعنوان “كسر النمط – عباس عبد جاسم وجماليات سرد ما بعد الحداثة”، تضمّن مختارات من الدراسات النقدية حول روايات وقصص الروائي والناقد العراقي عباس عبد جاسم، وهو من تقديم وتحريرالدكتورة وسن عبدالمنعم ياسين الزبيدي، وقد تصدّرت هذه المختارات آراء للناقد العراقي فاضل ثامر والناقد السوري الدكتور نبيل سليمان بوصفها موجهات قرائية.

وقالت محررة الكتاب “لعل اختيارنا لعنوان الكتاب ما يشي برقي ما كتب من نقد وما أبدع من سرد أسميناه ‘كسر النمط، عباس عبد جاسم وجماليات سرد ما بعد الحداثة‘، وهو مختارات نقدية لمن تناول إبداع جاسم سردا ونقدا، ولكن الوقفة الأكثر حضورا فيه كانت للدراسات السردية عن إبداعه، ولا سيما رواياته وقصصه، وهي دراسات لنقاد محترفين عارفين بما في النص السردي من أسرار تقنية”.

وتوزعت مختارات الكتاب على قسمين؛ الأول “في النص الروائي”، وضم عدة دراسات منها ”الواقعية الافتراضية في ‘أجنحة البركوار‘ وصنعة الكتابة الروائية المعاصرة” لخالد علي ياس، و”الأخضر الصافي، عندما يكون المتن في الهامش” للكاتب والروائي وارد بدر السالم، وغيرها.

أما القسم الثاني فتضمن دراسات “في النص القصصي” نذكر منها “موسيقى القص بين الإيقاع البصري والإيقاع السمعي، في قصص تطريسات” لمحمد صابر عبيد، وغيرها من الدراسات النقدية المميزة.

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