ملحمة غنائية تونسية وجزائرية في سوق أهراس

المخرج فؤاد روايسية يقدم ملحمة 'غنائية المحبة' بسوق أهراس الجزائرية والتي تعرض لوحات ومشاهد فنية لمعاناة وآلام الشعبين الجزائري والتونسي خلال أحداث ساقية سيدي يوسف.

العرب

تجسيد معاناة النضال ضد الاستعمار

سوق أهراس(الجزائر) - تم مساء الأربعاء بمدينة سوق أهراس الجزائرية عرض ملحمة “غنائية المحبة” التي امتزج فيها الأداء المسرحي بالموسيقى، حيث عرض العمل لوحات ومشاهد فنية لمعاناة وآلام الشعبين الجزائري والتونسي اللذين امتزجت دماؤهما في النضال ضد الاستعمار خلال أحداث ساقية سيدي يوسف التي وقعت في الثامن من فبراير 1958.

وأوضح مخرج العمل وكاتب نصه الفنان فؤاد روايسية أن هذا العمل الفني الملحمي شارك فيه حوالي 100 ممثل وممثلة وموسيقي وراقص وتقنيين وعدد من الشعراء من الجزائر وتونس.

وتضمن هذا العمل الملحمي الذي استغرق عرضه ساعة و45 دقيقة وسط ديكور يمزج بين التقليدي والأصالة والانتماء

إلى الجزائر وتونس، 20 لوحة فنية كوريغرافية أشرف على تصميمها المبدع نجيب خوالدية.

وتصور اللوحات الكوريغرافية لهذه الملحمة التعاطف والتضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي، حسب المخرج، مضيفا أن هذا العرض الملحمي أشرف عليه موسيقيا الموسيقار جمال يعلاوي.