الجينز الداكن نجم الموضة في 2018

الجينز الداكن يمثل نجم الموضة في 2018 ليستحضر روح تسعينات القرن الماضي الجذابة ولتسليط الضوء عليه ينبغي تنسيقه مع قطع أساسية محايدة.

العرب

الكيمونو الجينز يمنح المرأة إحساسا بالراحة

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن الجينز الداكن “Dark Denim” يمثل نجم الموضة في 2018، ليستحضر روح تسعينات القرن الماضي الجذابة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن عروض أزياء ربيع/صيف 2018 الخاصة بالماركات العالمية، شهدت تألق العارضات بجواكت وسراويل وتنانير وتايورات من “الدنيم الخام” “Raw Denim”، الذي يمتاز بلونه الأزرق الداكن.

ويبدو الجينز الداكن في منتهى الأناقة في الإطلالة الكاملة. وللمزيد من الجاذبية يمكن تنسيق القصّات المختلفة، مثل تنسيق جاكت ذي قصّة أكبر من المقاس “Oversized” مع سروال ضيق. ولتسليط الأضواء على الجينز الداكن ينبغي تنسيقه مع قطع أساسية محايدة تزدان مثلا باللون الأبيض أو البيج، كما أنه يبدو في قمة الروعة مع اللون الأصفر.

كما أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن الكيمونو الجينز يمثل نجم الموضة النسائية في 2018، ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وإطلالة جذابة ومتفردة.

وأضافت أن حزام الوسط بالكيمونو الجينز يمنح القوام مظهرا مفعما بالأنوثة، مشيرة إلى أن الكيمونو الجينز يظهر بأطوال مختلفة تصل في بعض الموديلات إلى الأرض، والتي تغازل في المقام الأول المرأة ذات القامة الطويلة والقوام الممشوق.