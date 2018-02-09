الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

الجينز الداكن نجم الموضة في 2018

الجينز الداكن يمثل نجم الموضة في 2018 ليستحضر روح تسعينات القرن الماضي الجذابة ولتسليط الضوء عليه ينبغي تنسيقه مع قطع أساسية محايدة.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(21)]

الكيمونو الجينز يمنح المرأة إحساسا بالراحة

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن الجينز الداكن “Dark Denim” يمثل نجم الموضة في 2018، ليستحضر روح تسعينات القرن الماضي الجذابة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن عروض أزياء ربيع/صيف 2018 الخاصة بالماركات العالمية، شهدت تألق العارضات بجواكت وسراويل وتنانير وتايورات من “الدنيم الخام” “Raw Denim”، الذي يمتاز بلونه الأزرق الداكن.

ويبدو الجينز الداكن في منتهى الأناقة في الإطلالة الكاملة. وللمزيد من الجاذبية يمكن تنسيق القصّات المختلفة، مثل تنسيق جاكت ذي قصّة أكبر من المقاس “Oversized” مع سروال ضيق. ولتسليط الأضواء على الجينز الداكن ينبغي تنسيقه مع قطع أساسية محايدة تزدان مثلا باللون الأبيض أو البيج، كما أنه يبدو في قمة الروعة مع اللون الأصفر.

كما أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن الكيمونو الجينز يمثل نجم الموضة النسائية في 2018، ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وإطلالة جذابة ومتفردة.

وأضافت أن حزام الوسط بالكيمونو الجينز يمنح القوام مظهرا مفعما بالأنوثة، مشيرة إلى أن الكيمونو الجينز يظهر بأطوال مختلفة تصل في بعض الموديلات إلى الأرض، والتي تغازل في المقام الأول المرأة ذات القامة الطويلة والقوام الممشوق.

:: اقرأ أيضاً

العلاج بالرسم يدخل اهتمام أسر المعاقين ومرضى التوحد في مصر

هل يسبب تجاوز حدود الخصوصية على الإنترنت الخلافات بين الأزواج

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

خطة عسكرية لمجابهة الإرهاب في مصر

2018-02-09

ضربات التحالف ضد قوات الأسد في دير الزور كانت 'محض دفاعية'

2018-02-09

الاحتجاجات المستمرة توقف إنتاج الفوسفات بقفصة

2018-02-09

مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون الميزانية بعد جلسة مثقلة

2018-02-09

فتوى تحريم 'الحرقة' تثير غضبا شعبيا في الجزائر

2018-02-09

قوات 'النخبة' العراقية تتأهب لأي خرق أمني

2018-02-09

القصف التركي يتواصل على عفرين

2018-02-09

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

yesterday 07:06:38

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

yesterday 07:18:56

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

yesterday 09:49:01

:: اختيارات المحرر

الطفلة جنى.. أصغر صحافية في العالم

تهريب الآثار يشوه هوية تونس وحضارتها

العلاج بالرسم يدخل اهتمام أسر المعاقين ومرضى التوحد في مصر

السعودية تفتح أهم مواقعها للسياح

دنيا بطمة 'مستاءة' من تهكم صحفي لبناني عليها

هل يسبب تجاوز حدود الخصوصية على الإنترنت الخلافات بين الأزواج

سر إطالة الأعمار قد يكون لدى الخفاش

رجل يأخذ كلية زوجته بدل المهر

محمد صلاح يسير عل درب العالمية من بوابة ليفربول

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا