الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

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الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، العدد: 10895

والكوت يكيل المديح لأردايس

إيفرتون يحتل المركز العاشر بين فرق دوري إنكلترا العشرين برصيد 31 نقطة وسيلعب السبت المقبل على أرضه في مواجهة كريستال بالاس.

العرب  [نُشر في 2018/02/09، العدد: 10895، ص(23)]

صانع أهداف

لندن - أكد المهاجم ثيو والكوت أن وجود سام ألاردايس على رأس الجهاز الفني لفريقه الجديد إيفرتون كان عاملا حاسما في قراره بالانضمام إلى النادي قادما من أرسنال في يناير الماضي وأكد أن ألاردايس سيكون بوسعه إخراج أفضل ما في جعبته.

وعندما شارك والكوت للمرة الأولى مع فريقه الجديد صنع هدفا لزميله عمر نياسي في التعادل مع وست بروميتش ألبيون ثم أحرز هدفي فريقه في الفوز 2-1 على ليستر.

وقال والكوت “سام كان سببا أساسيا في قراري بالانتقال إلى إيفرتون لأنه مدرب قادر على إخراج أفضل ما في جعبتي”.

وشارك والكوت في ست مباريات في الدوري مع أرسنال هذا الموسم إلى جانب خمس مباريات في الدوري الأوروبي وأربع مباريات في منافسات الكؤوس المحلية لكنه أوضح أنه لم يكن بوسعه رفض فرصة للعمل تحت قيادة ألاردايس مدرب منتخب إنكلترا السابق. وقال والكوت عن ذلك “عملت لفترة قصيرة مع سام في منتخب إنكلترا. وخوض هذه التجربة من جديد كل يوم شيء ممتع. أحاول في كل يوم أتوجه فيه للتدريب أن أكون أفضل من اليوم السابق”.

6 مباريات شارك فيها والكوت مع أرسنال في الدوري إلى جانب 5 مباريات في الدوري الأوروبي

وأكد والكوت أن زميله الجديد واين روني لعب دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال إلى غوديسون بارك. وقال والكوت «لقد أجريت مناقشات كثيرة مع واين، ولعب هذا الأمر دورا كبيرا في قدومي إلى إيفرتون». وأضاف «لقد أخبرني أنه مكان رائع لممارسة كرة القدم، وأن النادي في تطور مستمر». وأشار «هذا النادي صاحب تاريخ عظيم، جماهير رائعة، الجميع هنا يشعر بالحب والحماس».

ويحتل إيفرتون المركز العاشر بين فرق دوري إنكلترا العشرين برصيد 31 نقطة وسيلعب السبت المقبل على أرضه في مواجهة كريستال بالاس.

وتعرّض إيفرتون لخسارة كبيرة 5-1 أمام أرسنال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لكن والكوت يؤكد أن المدرب ألاردايس يعمل على تجاوز آثار هذه الهزيمة

القاسية. وقال والكوت عن ذلك “النتائج ستتغيّر وعلينا العمل على تعزيز استعداداتنا وتركيزنا للجولة المقبلة حتى يتسنّى لنا الحصول على بعض النقاط للشعور بالارتياح”.

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