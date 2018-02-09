يونايتد مستمر في مطاردة سيتي

يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة قبل آخر 12 جولة من الموسم.

العرب

قدرة على القتال

مانشستر (إنكلترا) - أوضح المدافع أنطونيو فالنسيا أنه يتعيّن على فريقه مانشستر يونايتد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رغم الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي والبالغ 13 نقطة.

ويحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 56 نقطة قبل آخر 12 جولة من الموسم لكن فالنسيا يقول إنه لا يتعيّن على فريقه أن يفقد الأمل في هذه المرحلة من الموسم مستشهدا بنجاح الجار سيتي في التغلب على تأخره بفارق 8 نقاط في آخر ست مباريات عندما توّج باللقب في موسم 2011-2012.

وقال فالنسيا عن ذلك “خسرنا قليلا عندما كنا نتفوّق بفارق 8 نقاط وكان عدد المباريات المتبقية قليلا. الآن أمامنا مباريات أكثر وعلينا الاستمرار في القتال”. وأضاف فالنسيا “المهم هو الحصول على نقاط الفوز الثلاث عند اللعب على أرضنا ومن خلال تقديم أداء جيد.. وسنواصل السير على هذا النهج حتى نهاية الموسم”.

وعوّض يونايتد الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو هزيمته 2-0 أمام توتنهام في الأسبوع الماضي بالفوز 2-0 على هدرسفيلد تاون بداية الأسبوع الحالي.

وأشار فالنسيا “أثبتنا أننا نملك النوعية والقدرة على القتال حتى نهاية الموسم”. وفي الجولة 27 من الموسم سيحلّ يونايتد ضيفا على نيوكاسل يونايتد المتعثر (في المركز 16 بين 20 فريقا) الأحد المقبل.