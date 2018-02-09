ريوس يتطلع إلى فك نحسه مع دورتموند

يتحتم على دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه أن يحسم قراره بالدفع بليون جوريتسكا، الذي يعاني من إصابة وينضم لبايرن ميونيخ في يوليو المقبل في صفقة انتقال حر، من عدمه.

العرب

عودة مرتقبة

برلين - يعتبر ماركو ريوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني أحد أكثر اللاعبين المنحوسين في العالم، ولكنه ربما يتمكن أخيرا من وضع كابوس إصابته الأخيرة خلفه عندما يواجه فريقه ضيفه هامبورغ بعد السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

بعد أن غاب لأكثر من ثمانية أشهر بسبب إصابته الأخيرة -حيث كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي- عاد ريوس للمشاركة في تدريبات فريقه وأقنع الجهاز الطبي أنه بات جاهزا للعودة.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند “بالكاد ننتظر، بالكاد ينتظر”. وتأتي عودة ريوس في الوقت المناسب لدورتموند، الذي ترك بيير إيميرك أوباميانغ ينتقل لصفوف أرسنال الإنكليزي بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقدم ميتشي باتشواي، بديل أوباميانغ، نفسه بشكل جيد لجماهير دورتموند بعد أن سجل هدفين في أول لقاء يشارك به مع دورتموند أمام كولون والذي انتهى بفوز دورتموند 3-2، ولكن المدرب بيتر شتويغر مازال يحتاج لعنصر الخبرة في الخط الهجومي خاصة وأن فريقه يقاتل من أجل احتلال مركز يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سباق مزدحم

يحتل دورتموند المركز الرابع في سباق مزدحم لحجز مقعد من المقاعد الأربعة الأولى. وتفصل أربع نقاط فقط صاحب المركز الثامن عن المركز الثاني. ويقبع هامبورغ في الجزء السفلي من جدول الترتيب، حيث يحتل أحد المراكز التي تجعل صاحبها يهبط مباشرة من بوندسليغا، ولكن بعد تعادلين متتاليين تحت قيادة المدرب الجديد بيرند هولرباخ حصل الفريق على أمل بالبقاء. وسيكون مع هولرباخ وجه مألوف أمام دورتموند، حيث أعلن هامبورغ خلال هذا الأسبوع أن رودولفو كاردوسو سينضم إلى الجهاز الفني. وقال ينز تود المدير الرياضي بهامبورغ “رودولفو حصل على خبرة تدريبية كبيرة. يتحدث لغة اللاعبين ويحظى بثقة بيرند هولرباخ”.

عودة ريوس تأتي في الوقت المناسب لدورتموند، الذي ترك بيير إيمريك أوباميانغ ينتقل لصفوف أرسنال الإنكليزي

المباراة الكبيرة الثانية ستجمع بين بايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب، بضيفه شالكة الذي ينافس على أحد مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة السبت أيضا. حتى مع تصدّر بايرن لجدول الترتيب بفارق 18 نقطة، فإن يوب هاينكس مدرب الفريق لديه مجال صغير لتدوير اللاعبين أمام منافسيه الخطيرين، وهو ما جعل قراره عجيبا بعد أن دفع بالقوة الضاربة في المباراة التي فاز بها 6-0 على بادربورن في دور الثمانية من كأس ألمانيا.

ويتحتم على دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه أن يحسم قراره بالدفع بليون جوريتسكا، الذي يعاني من إصابة وينضم لبايرن ميونيخ في يوليو المقبل في صفقة انتقال حر، من عدمه.

وتراجع فريق شالكة للمركز الخامس، والخسارة أمام بايرن ستعزز موقف الفرق التي تنافس على المركز الرابع، حيث أن باير ليفركوزن، صاحب المركز الرابع، مرشح بقوة للفوز على هيرتا برلين في المباراة التي ستجمعهما السبت، ولكن من المقرر أن يغيب القائد لارس بيندر.

وفي سياق آخر ذكرت تقارير صحافية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ يراقب نجمين للتعاقد مع أحدهما في المستقبل لتعزيز مركز الجناح. وقالت صحيفة كيكر الألمانية “بايرن يملك كينجسلي كومان (21 عاما)، وسيستعيد سيرجي جنابري (22 عامًا) الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته لهوفنهايم، ويؤهلهما لخلافة آريين روبن (34 عاما) وفرانك ريبيري (34 عاما)”.

وأضافت الصحيفة “لكن النادي البافاري يراقب عن كثب التطور الكبير لليون بايلي (20 عاما)، جناح باير ليفركوزن، وكريستيان بوليسيتش (19 عاما)، نجم بوروسيا دورتموند”. وتابعت “بوليسيتش كأميركي، سيكون أيضا سفيرا للعلامة التجارية لبايرن في الولايات المتحدة، ولكنه لن يرحل عن دورتموند قبل 2019، إذ ينتهي عقده في 2020”.

عودة مرتقبة

يستضيف لايبزغ، صاحب المركز الثالث، أوجسبورغ اليوم الجمعة. وينتظر أن يعود راني خضيرة، لاعب أوجسبورغ، للمشاركة مع فريقه في مواجهة فريقه السابق، بعد انتهاء إيقافه عقب غيابه عن المباراة التي فاز فيها فريقه على آينتراخت فرانكفورت 3-0. وقال خضيرة شقيق لاعب المنتخب الألماني الأول سامي “حظيت بثلاث سنوات عظيمة مع لايبزغ. لا أعتقد أن الجماهير ستصدر صيحات استهجان ضدي سافرت إلى هناك للفوز”.

وأعلن راني، المولود في ألمانيا، أنه رفض دعوة من تونس للعب مع منتخبها في كأس العالم المقبل لأنه لا يتحدث اللغة العربية.