محمد صلاح يسير عل درب العالمية من بوابة ليفربول

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، سعيه للحفاظ على المستوى الرائع الذي يقدمه مع الريدز، منذ انطلاق الموسم، مشيرا إلى رغبته في التفوق على هاري كين، مهاجم توتنهام، في الصراع على جائزة هداف البريمييرليغ.

العرب

ثقة وقوة

مدريد - تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية حول تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وانتقل صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين وهو يقدّم مستويات رائعة في الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام الذي يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا. كما نجح صلاح في قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب الفراعنة 28 عاما عن كأس العالم.

وسألت صحيفة ماركا صلاح حول ما إذ كانت هذه الفترة هي الأفضل في مسيرته وعن السبب في ذلك، فقال النجم المصري بالفعل أعتقد أنها أفضل فترة في مسيرتي حتى الآن، فقدومي إلى هنا للمرة الأولى عبر بوابة تشيلسي ظل معلقا في ذهني، وبعد أن لعبتُ في روما عدت إلى إنكلترا مجددا وهو أمر رائع لأنني أعشق الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضاف “في العام الماضي قدّمت أداء جيدا مع روما لكن بدأت كمهاجم ثم بدأت ألعب في مركز الجناح، في هذا العام أسجل أهدافا أكثر، على أي حال أريد مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب أو احتلال مراكز متقدّمة في الدوري”. وعما إذا كان مندهشا من العدد الكبير من الأهداف التي سجلها هذا الموسم، قال صلاح “دائما أسجل أهدافا في أي مكان ألعب فيه، لكن هذا العام أقوم بالكثير من الأمور وهذا ليس مفاجئا بالنسبة إليّ”.

وعن الأهمية التي يمثّلها له الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أشار “لقد تحدثت معه قبل قدومي إلى ليفربول، لقد ساعدني على التأقلم مع الفريق سريعا، نشعر بسعادة بالغة معا”. وأكد صلاح أنه يشعر براحة أكبر عند اللعب في الجناح الأيمن بصفته لاعب يساري “يمكنني أيضا اللعب تحت المهاجمين أو مهاجم صريح، لكني أفضل اللعب في الناحية اليمنى”. وعن أسباب عدم نجاح تجربته مع تشيلسي قال “لم أظهر بشكل جيد لأنني لم أشارك كثيرا، لقد بقيت هناك لعام واحد لكن مشاركاتي اقتصرت على الأشهر الستة الأولى، بعد ذلك ندرت مشاركاتي، ثم انتقلت إلى فيورنتينا وسجلت أهدافا ثم رحلت إلى روما ولعبت بشكل رائع ثم عدت إلى إنكلترا، لكن الأمر لا يتعلق بالنجاح من عدمه”.

صلاح انتقل إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين وهو يقدّم مستويات رائعة في الدوري الإنكليزي الممتاز

وعن أسباب اختياره لليفربول، أوضح النجم المصري “إنه ناد رائع، لديه لاعبون مذهلون، هو فريق جيد، أردت العودة إلى إنكلترا وعندما سنحت فرصة الانتقال إلى ليفربول شعرت بسعادة كبيرة”. وعما إذا كان قد تلقى عروضا من فرق أخرى، أشار صلاح “نعم كانت هناك فرق مهتمة بضمي، لكني أفضل عدم ذكر اسمائها، فقد قررت القدوم إلى هنا واعتقد أن ذلك كان اختيارا جيدا”.

أحلام قادمة

عن أحلامه في الفترة القادمة “الآن أريد أن نكون في وضع جيد في الدوري الإنكليزي الممتاز وأن أساعد منتخب بلادي على تجاوز الدور الأول في المونديال، هذه هي أهدافي حاليا، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك”. وحول صراعه مع هاري كين على صدارة هدافي الدوري الإنكليزي، أوضح “هاري كين لاعب رائع، في أخر عامين نال لقب الهدّاف، كين يلعب كمهاجم صريح ولديه فرص أكبر للتسجيل مقارنة بي، بالتأكيد أريد أن أربح لكن سنرى ما سيحدث”.

وحول رحيل زميله البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة، قال “بالفعل افتقده كثيرا، لقد كان صديقي، هو رجل رائع، أتمنى له كل التوفيق في برشلونة لأنه لاعب مذهل، لديه إمكانيات هائلة، على المستوى الشخصي هو هادئ للغاية، وأنا فخور للغاية باللعب إلى جانبه”. وشدد صلاح أن فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 كان أحد أحلامه في أيام الصبا، وقال “أشعر بفخر شديد بهذه الجائزة، قلت دائما إنني أريد الفوز بهذه الجائزة، لديّ شعور استثنائي بهذه الجائزة”. وعن طموحاته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، أجاب “في كرة القدم لا يوجد مستحيل، إذا فزت بها فإنك تكون قد وصلت للقمة، لكني حددت بالفعل أهدافي للموسم الحالي”. وعن شعوره باللعب في أوروبا قادما من مصر، أكد “ليس من السهل بالنسبة إلى لاعب مصري أن يصل إلى أوروبا وأن يلعب في القمة وسط ضغوط متزايدة، أحاول الاعتناء بنفسي، وأن أعمل بمنتهى الجدية طوال الوقت”.

وحول أيام الصبا، أكد صلاح “كنت طفلا عاديا كنت في الشارع طوال اليوم، عشقت كرة القدم، لهذا هي دائما في عقلي، كل خطوة أقطعها تكبر معها أحلامي، لم أكن طالبا جيدا، نجريج هي بلدتي في كل مرة تسنح لي الفرصة أذهب إلى هناك، دائما أشعر بالسعادة بالتواجد هناك، إنه مسقط رأسي ولن أنسى ذلك أبدا”.

وأضاف “كنتُ صبيا عندما لعبت في نادي المقاولون العرب، عندما بلغت السادسة عشر ألحقني مدربه بالفريق الأول، وفي هذه اللحظة بدأت أحلم بالاحتراف، كان الوقت مبكرا لأنني مازلت في السادسة عشر، لكني قلت لنفسي إنها فرصتي ولم أرد أن أخسرها، منذ تلك اللحظة بدأت العمل بكل قوتي لكي أصبح لاعبا جيدا”.

صلاح يشير إلى هناك فرق مهتمة بضمه، لكني يفضل عدم ذكر اسمائها، فقد قرر القدوم إلى ليفربول معتقدا أن ذلك كان اختيارا جيدا

أمر صعب

حول انتقاله من مصر إلى أوروبا، أكد نجم ليفربول “لم يكن بالأمر الهيّن عندما تنتقل من مصر إلى أوروبا، فأنت لا تتحدث لغتهم، عائلتك في مصر والسفر لرؤيتهم أمر صعب، لكنني منذ البداية قلت لنفسي إنني لن أعود إلا وأنا في القمة أو كلاعب معتزل”. وعن السبب في تصنيف رونالدو وزيدان وتوتي كأساطير، أوضح صلاح “قلت ذلك لأنهم يختلفون عن أي لاعب آخر، كل منهم لديه ما يميّزه، تشعر بالسحر معهم في كل مباراة، لقد لعبت أيضا بجوار توتي وهذا بمثابة حلم بالنسبة إليّ”.

وحول متابعته للدوري الإسباني وإمكانية انتقاله إلى هناك في ظل إشادة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بإمكانياته، أكد “بالفعل أتابع الدوري الإسباني لكن أحيانا لا أتمكن من ذلك عندما تتعارض المباريات مع مباريات فريقي، في الوقت الراهن أنا موجود مع ليفربول وأريد التركيز مع فريقي لكي ننهي الموسم بشكل رائع”. ورد صلاح في نهاية حديثه على تعليق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب الفراعنة بشأن اهتمام ريال مدريد بضمه في نهاية الموسم، بالقول “ليس لديّ ما أقوله في هذا الشأن، أنا فقط أشعر بالسعادة في ليفربول”.