الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يؤكد أن بلاده تسعى لحل سلمي لأزمة كوريا الشمالية، وأن جميع الخيارات مطروحة.

العرب  [نُشر في 2018/02/08]

بنس: نسعى دائما للسلام

طوكيو - قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الخميس إن الولايات المتحدة ترغب في تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي سلميا لكنه حذر بيونغ يانغ من الاستهانة بالقوة العسكرية للولايات المتحدة.

وقال بنس في كلمة للقوات الأميركية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان "قواتنا مستعدة وأمتنا قوية الإرادة"، مضيفا أن ان بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات" ازاء التهديد الكوري الشمالي مشددا على ان "كل الخيارات مطروحة".

وكان بنس يتأهب للتوجه جوا إلى كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف في كلمته أن الولايات المتحدة "ستسعى دائما للسلام وسنعمل أكثر من أي وقت مضى من أجل مستقل أفضل لكنكم (الجنود) أدوات القوة الأميركية ولندع أعداءنا يعلمون أن جميع الخيارات مطروحة".

ومضى يقول ان أي عمل استفزازي بما فيه "استخدام السلاح النووي" سيواجه بـ"رد سريع ساحق وفاعل".

وقال "أميركا تقف بقوة مع شعب كوريا الجنوبية الفخور والحر وستفعل ذلك دوما".

ولم يستبعد بنس على الفور عقد اجتماع مع مسؤولين من الشمال الذي سيوفد كيم يونغ نام شقيقة الزعيم كيم يونغ نام والمسؤولة في النظام.

الا ان وكالة الانباء الكورية الشمالية أعلنت ان الشمال لا نية له في لقاء مسؤولين اميركيين على هامش الألعاب الاولمبية لكن دون ان تستبعد ذلك.

ووصل بنس وإلى اليابان الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي. وسيتوجه إلى كوريا الجنوبية الخميس لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي تبعد نحو 80 كيلومترا فقط عن الحدود مع كوريا الشمالية.

وسيحضر اثنان من كبار مسؤولي كوريا الشمالية الافتتاح.

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