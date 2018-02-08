الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

طلبة الدكتوراه في الدار البيضاء يبحرون في النص الرحلي

مجلة دفاتر الدكتوراه التي تنشر أبحاث طلبة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء تصدر عددها الخامس لسنة 2018.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(15)]

الطلبة يبحثون تمثيلات الهوية وأصوات الغيرية في نص الرحلة وخطابها

صدر العدد 5 لسنة 2018 من مجلة دفاتر الدكتوراه، وهي مجلة محكمة تنشر أبحاث طلبة الدكتوراه، تصدر عن مركز دراسات الدكتوراه الإنسان والمجال والتواصل والفنون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، بإدارة د/ عبدالقادر كنكاي عميد الكلية ورئاسة التحرير د/ رشيد الحضري نائب العميد ومدير المركز.

وقد شمل هذا العدد الذي صدر في 325 صفحة من الحجم الكبير، والذي أشرف عليه مختبر السرديات، محورا بعنوان “تمثيلات الهوية وأصوات الغيرية في نص الرحلة وخطابها”، تضمن ندوتين محكمتين من تنظيم مختبر السرديات بالكلية، الأولى حول تمثيلات الهوية في الرحلات السفارية المغربية إلى أوروبا.

في هذا المحور الذي انفتح فيه مختبر السرديات على أصوات الباحثين في الدكتوراه من جامعات مغربية مختلفة، من الدار البيضاء والرباط وفاس وتطوان وأكادير، ينتمون إلى تخصصات متعددة في مقاربة الرحلة السفارية المغربية: نادية الأزمي، نورالدين بلكودري، محمد رضا بودشار، آسية وردة، وجديد يونس، وفاء زيدان، عبد العالي دمياني، المبارك الغروسي، نسرين الجعفرية وهاجر برغابي. عالجت المقالات الرحلة باعتبارها مجموع الكتابات التي لها علاقة بفعل السفر نحو الآخر واللقاء معه. مثلما هي أيضا رحلة نحو الذات.

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