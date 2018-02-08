صراع اقتصادي بأبعاد سياسية بين مصر وتركيا في شرق المتوسط

لم تنتظر مصر كثيرا لترد بحزم على تصريحات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو بشأن اتفاقية الحدود بينها وبين قبرص، حيث حذرت الأربعاء من المساس بحقوقها الاقتصادية.

العرب

تقارب يزعج أنقرة

القاهرة - تتصاعد مظاهر التوتر بين مصر وتركيا بشأن ترسيم خط الحدود البحرية في البحر المتوسط، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين بشأن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص، في تطور قد يشعل الصراع بين مصر وتركيا.

وحذرت مصر تركيا الأربعاء من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في تصريحات سابقة أن جميع خطوات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قانونية، كما أن اتفاقها مع قبرص يحظى بشرعية دولية، وجرى تسليم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة.

ويرتبط تجدد الصراع المصري – التركي هذه المرة بساحة صراع اقتصادي محتمل تظهر تجلياته على فترات، وتعاملت مصر معه مبكرا عبر استراتيجية استباقية استهدفت تحويل الصراع المحتمل حول ثروات المتوسط إلى إطار للتعاون الجماعي يحقق مكاسب لأطرافه لا تغليب مصالح طرف على آخر.

وارتبط ذلك بتحركات دبلوماسية مصرية مكثفة حيال كل من اليونان وقبرص، استهدفت توثيق العلاقات على مستويات مختلفة وصولا إلى التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية داخل المياه الإقليمية المصرية، بما أفضى إلى اكتشاف حقل “ظهر” والذي يمثل أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، حيث تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي في أثناء الافتتاح التشغيلي للحقل قبل أيام أنه يمثل أحد مكاسب اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.

وأشارت تقارير إلى أن تصريحات السيسي قد تكون محض بداية لاكتشافات أكبر، لا سيما أن “ظهر” مثل دافعا لإقبال المزيد من الشركات الدولية للتنقيب على الغاز داخل حدود مصر البحرية في المتوسط أو البحر الأحمر، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وبدا القلق واضحا على تركيا من المكاسب التي باتت تراكمها القيادة المصرية في هذا السياق، بعدما اتخذت العلاقات المصرية مع قبرص واليونان بعدا مؤسسيا بات يشمل إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية الروابط العسكرية.

وهو ما عكسته المناورات البحرية المصرية – اليونانية التي أجريت في نوفمبر 2017، قرب سواحل جزيرة روديس اليونانية وبالقرب أيضا من الساحل الجنوبي لتركيا.

واعتبرت أنقرة حينئذ المناورات “خرقا واضحا للقوانين الدولية”، كونها لا تعترف بسيادة اليونان على الجزيرة، وفق بيان وزارة الخارجية التركية، الذي أبدت فيه أنقرة اعتراضها على المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان.

القاهرة نجحت في الترويج لمقاربة عزلت تركيا وأفشلت استراتيجيتها التي كانت تريد توظيف مصر في الصراع التركي – القبرصي

ويبدو الموقف التركي مرتبكا ليس لقدرة مصر السريعة على تحويل الاكتشافات إلى آبار منتجة تدر عليها مكاسب اقتصادية هائلة، وإنما لكون القاهرة نجحت أيضا في الترويج لمقاربة تعاونية عزلت تركيا وأفشلت استراتيجيتها التي كانت تبتغي توظيف مصر وتوريطها في الصراع التركي – القبرصي حول الحدود البحرية.

وتقوم المقاربة التركية على أن تتقاسم مصر وتركيا الحدود البحرية، تأسيسا على عدم اعتراف تركيا بدولة قبرص الجنوبية، بيد أن مصر تعترف بقبرص كدولة عضو في الأمم المتحدة، وترتبط معها بعلاقات دبلوماسية، وأي اتفاق مصري مع تركيا بهذا الشأن يمثل اخترقا واضحا للقوانين الدولية.

وتزج استجابة مصر للمقاربة التركية بالقاهرة في صراع حدودي مع قبرص وصراع آخر مع إسرائيل بشأن ملكية حقول الغاز في شرق المتوسط.

وبينما عملت تركيا على دفع مصر في هذا الاتجاه، كانت تجري مفاوضات مع إسرائيل من أجل نقل الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب التركية إلى البلدان الأوروبية.

واعتبرت القيادة المصرية هذا الأمر “فخا تركيا” يدفعها إلى صراعات لا طائل منها، تفضي إلى تحول المكاسب المحتملة إلى خسائر محققة لثروات تقدر بالمليارات من الدولارات يمكن تعزيزها بمكاسب أضخم إذا ما تحول شرق المتوسط من حوض للصراع الاقتصادي إلى فرصة للتعاون المشترك وتعزيز المصالح المتبادلة.

وتقوم المقاربة المصرية على فكرة تحقيق المكاسب المركبة، فبعد أن أمنت مصر حدودها البحرية بأسطول بحري شمالي متنامي القدرات يتمركز بالقرب من خط الحدود البحري، طرحت مبادرات تتعلق بأن تقوم عبر أنابيب الغاز المصرية بنقل إنتاج آبار غاز الدول المتشاطئة على شرق حوض المتوسط إلى أوروبا.

وهو ما يحرم تركيا من فرصة أخرى كانت تسعى إلى تأمينها، على نحو يشكل نقطة تحول جيواستراتيجية لصالح مصر وخصما من رصيد تركيا، بما يعطي العلاقات المصرية–الأوروبية دافعة غير مسبوقة.

ويفسر ذلك نمط التطور الإيجابي متصاعد الأوجه بين مصر والعديد من البلدان الأوروبية التي تحاول بدورها تأمين مصادر متنوعة للطاقة، على نحو أفضى إلى تحول بعضها كألمانيا وفرنسا إلى مصدر رئيسي لتلبية احتياجات الجيش المصري من القطع البحرية والسفن الحربية الأكثر تقدما، وذلك وفق إجراءات وأطر تعاون وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة.

وتشير هذه التطورات إلى أن القدرة المصرية على التحرك والحيلولة دون اندلاع صراعات بين دول شرق المتوسط، أحبط خطط تركيا التي كانت تعول على الضغط على مصر عبر أوراق عدة تتناثر على ساحات الجوار المصري مع ليبيا والسودان وفي العمق الأفريقي وعبر أطر علاقات مع حماس قطاع غزة.

ويرمي ذلك إلى دفع القيادة المصرية إلى الانخراط في صراع مع دول المتوسط التي ترتبط معها القاهرة بعلاقات ودية كفيلة بالعمل على تجنب أي حروب محتملة يمكن أن تقضي على فرص الاستفادة من ثروات المتوسط وتحويلها من فرصة اقتصادية إلى عبء سياسي وفخ عسكري.

وحافظت الاستراتيجية الاستباقية المصرية على حقوق مصر في ثروات شرق المتوسط وجعلت الإبقاء على هذه الحقوق مصلحة لأغلب دول المتوسط.

ويساوي هذا المكسب خسائر اقتصادية وجيواستراتيجية ضخمة لتركيا، لم تستوعبها أنقرة، رغم محاولات تحسين العلاقات مع إسرائيل، وكذا اليونان التي زارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مضطرا مؤخرا في أول زيارة على هذا المستوى منذ 65 عاما، بهدف إحباط التحركات المصرية.