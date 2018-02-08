الأردن يكمل شد أحزمة التقشف

أظهرت الحكومة الأردنية إصرارا غير مسبوق على الذهاب حتى النهاية في إجراءات معالجة الخلل المزمن في توازناتها المالية، متجاهلة جميع الانتقادات والتحذيرات من مخاطر الوطأة القاسية لوقف الدعم الحكومي عن جميع السلع الأساسية والوقود والكهرباء والمياه.

العرب

تناول كافة العلاجات دفعة واحدة

عمان – أكملت الحكومة الأردنية هذا الأسبوع، سلسلة إجراءات شملت رفع الدعم وزيادة عدد كبير من الضرائب والرسوم، إلى جانب تحرير أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

فبعد عقود من العلاجات الترقيعية، عقدت الحكومة عزمها على تناول كافة العلاجات دفعة واحدة لوقف تضخم الدين العام وخفض العجز المتفاقم في الموازنة بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاختلالات المالية.

وكانت الحكومة قد أقرت في ديسمبر الماضي، موازنة العام الجاري، التي تضمنت عجزا متوقعا يصل إلى 1.753 مليار دولار قبل البحث عن مصادر تمويل ذلك العجز.

وبدأت عمّان إجراءاتها الشاملة في بداية العام الحالي بزيادة ضريبة المبيعات على البنزين “أوكتان 90” من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة. كما رفعت تلك الضريبة من 24 بالمئة إلى 30 بالمئة على البنزين المحسن “أوكتان 95”. وجاءت تلك الخطوة بعد زيادات مماثلة في العام الماضي.

وكانت الخطوة الأكبر والأكثر إثارة للجدل هي رفع الدعم عن الخبز بصورة نهائية اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، لترتفع أسعاره بنسبة 100 بالمئة.

حزمة شاملة من الضرائب ◄ تحرير أسعار الخبز ◄زيادات كبيرة في أسعار الوقود ◄خفض الدعم لأسعار الكهرباء ◄زيادات كبيرة في ضريبة المبيعات ◄شمول سلع جديدة بضريبة المبيعات ◄زيادة ضرائب المشروبات الغازية ◄رسوم كبيرة على استيراد السيارات ◄زيادة رسوم تسجيل السيارات ◄رسوم جديدة على مبيعات الإنترنت ◄ضرائب جديدة على مبيعات الهواتف ◄زيادة رسوم النقل العام والخاص ◄مضاعفة ضرائب السجائر ◄زيادة رسوم تصاريح عمل الأجانب

ثم امتدت الإجراءات الصارمة في الشهر الماضي إلى فرض ضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة على قائمة طويلة تضم 164 سلعة. كما أخضعت قائمة أخرى من السلع لتلك الضريبة بنسب 4 و5 بالمئة بعد أن كانت معفاة منها.

وتقول الحكومة إن تلك الزيادات، التي نشرت حالة من الفوضى والتذمر بين المستهلكين، تهدف بالأساس إلى زيادة الإيرادات المالية للموازنة بأكثر من 500 مليون دولار.

وفي بداية الشهر الحالي رفعت الحكومة رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.

كما رفعت الحكومة قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بنسبة 50 بالمئة لكل كيلوواط لتصل إلى 12 فلسا (0.017 دولار) مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.

وذكرت الحكومة، التي تعتمد بشكل شبه كلي على استيراد الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، أن تغيير سعر التعرفة ناتج عن ارتفاع أسعار النفط وأنها تتأثر بذلك في الارتفاع والانخفاض.

وفرضت اعتبارا من أمس زيادة بنسبة 10 بالمئة في أجور النقل العام والخاص والتي تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي وسيارات نقل الركاب العاملة على جميع الخطوط.

وبدأت الشهر الماضي بجباية رسوم مقطوعة لمرة واحدة على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها، يتراوح بين 705 دولارات وتصل في حدها الأقصى إلى 2113 دولارا. كما زادت رسوم ترخيص المركبات بنحو 7 دولارات.

كما قررت مضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20 بالمئة. وفرضت ضريبة إضافية تعادل 0.28 دولار على كل علبة سجائر، بعد شهر واحد على زيادة سابقة في أسعار السجائر.

وتأتي هذه الموجة الحاسمة من الضرائب وخفض الدعم، بعد إجراءات أولية بدأت مطلع العام الماضي، بدأتها برفع الضريبة الخاصة على وزيادة رسوم تصاريح العمل للأجانب العاملين في البلاد.

وفرضت أيضا في العام الماضي ضريبة على مبيعات الإنترنت تتراوح بين 8 إلى 16 بالمئة، وزيادة الضرائب على خطوط الهواتف النقالة الجديدة من 24 إلى 26 بالمئة، إضافة إلى مبلغ مقطوع بقيمة 3.5 دولار.

وامتدت زيادات الضرائب والرسوم إلى بعض الأنشطة الصناعية، وشملت رفع الضريبة العامة على مبيعات الحديد من 8 إلى 16 بالمئة.

وينقسم المراقبون بين من يقول إن الحكومة مضطرة لفرض العلاجات القاسية لإزالة الترهل والاختلالات المالية الواسعة لإعطاء الاقتصاد بداية جديدة، فيما يقول آخرون إن حجم الإصلاحات القاسية أكبر من قدرة معظم الشرائح الاجتماعية على الاحتمال.