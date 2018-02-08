الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

السماوة تطلق شرارة احتجاجات مدن الجنوب

الأمن يفض باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع مظاهرة تطالب بإطلاق سراح ناشط مدني عرف بمتابعته قضايا الفساد في المثنى.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(1)]

كشف الفساد مهمة عسيرة

بغداد - اضطرت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، إلى التدخل لفض مظاهرة في إحدى مناطق جنوب العراق، انطلقت احتجاجا على قرار بحبس ناشط مدني عرف بمتابعة قضايا الفساد في محافظة المثنى، ومقاضاة السلطات المحلية المتورطة فيها.

وأصدرت محكمة الجنايات في المثنى، الثلاثاء، حكما بسجن الناشط المدني باسم خزعل خشان ستة أعوام، بعد اتهامه بإهانة الحكومة.

وفضلا عن هذا الحكم القضائي، يواجه خشان مجموعة من القضايا رفعتها ضده جهات رسمية في المحافظة كان اتهمها بالتورط في الفساد، قد يصل مجموع الأحكام فيها إلى ما يزيد على عشرين عاما.

ولم تصدر ردود أفعال من جهات رسمية في بغداد، بالرغم من أن خشان عرف بنشاطه الحثيث ضد الفساد.

ويقول نشطاء إن السلطات المحلية في المثنى “تسعى إلى تحويل هذا الناشط إلى عبرة عبر الإمعان في إيذائه، حتى لا يتجرأ أحد لاحقا على انتقادها”.

وبعد نحو 24 ساعة من صدور الحكم، تجمع نشطاء ووجهاء عشائريون أمام مبنى المحكمة في مدينة السماوة مركز المحافظة، مطالبين بالإفراج عن خشان.

وبحسب مصادر صحافية، فإن “قوات مكافحة الشغب تدخلت (..) وفضّت بالقوة مظاهرة غير مرخصة للعشرات من الناشطين المدنيين أمام مبنى محكمة استئناف المثنى”.

وأضافت أن “قوات مكافحة الشغب استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين بعد أن رفضوا نداءات إلغاء المظاهرة”، فيما تحدث شهود عيان عن إصابات بجروح لحقت البعض من المحتجين.

ويقول مراقبون إن هذه المظاهرات، ربما تتحول إلى شرارة مبكرة لانطلاق موجة احتجاج جديدة في العراق.

ومنذ صيف 2015، اعتادت محافظات العراق المختلفة على احتجاجات متقطعة في فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة بشدة وينخفض معدل تجهيز السكان بالتيار الكهربائي الحكومي.

وكادت الاحتجاجات أن تطيح بحكومة العبادي، ودفعته إلى إعلان ما سمي بـ”برنامج الإصلاح”، الذي تضمن إقصاء نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي من منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، وشطب عدد من الوزارات في كابينته الحكومية.

ولم تصمد إصلاحات العبادي كثيرا، إذ سرعان ما التف عليها المتضررون باستخدام القضاء.

ومنذ 2015، ينسق تياران شعبيان حركة الاحتجاج في العراق، يقود الأول الحزب الشيوعي العراقي، فيما يقود الثاني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وسبق للصدر أن دعم قرار المحتجين في مارس 2016 باقتحام المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والسفارتين الأميركية والبريطانية.

ومع انخراط التيارين في الاستعدادات للتنافس في الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل، ربما لن تتوفر الشعبية اللازمة لأي حركة احتجاج.

وانخرط الشيوعيون والتيار الصدري في تحالف حمل اسم “سائرون”، للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر ردود أو تعليقات من الصدريين والشيوعيين على قرار سجن خشان.

لكن مصادر أبلغت “العرب” أن “نشطاء من محافظات مختلفة، ينسقون جهودهم لإطلاق احتجاجات ضد قرار حبس خشان”.

ومن غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان الشيوعيون والصدريون يشاركون في الإعداد لهذه التظاهرات.

:: اقرأ أيضاً

فرنسا: لا مكان للقوات التركية أو الميليشيات الإيرانية في سوريا

قطر تجرب الدواء الروسي بعد فشل العلاج الأميركي - الأوروبي

صراع اقتصادي بأبعاد سياسية بين مصر وتركيا في شرق المتوسط

موسكو تعزز دفاعات قواعدها في سوريا بعد حادثة إسقاط الطائرة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

2018-02-08

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

2018-02-08

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

2018-02-08

تقرير أممي: تنظيم القاعدة لا يزال 'صامدا بشكل ملفت'

2018-02-08

الأمم المتحدة: مهربو البشر في ليبيا على صلة بأجهزة الأمن

2018-02-08

'الرايات البيضاء' عدو جديد يتربّص بالقوات العراقية

2018-02-08

استئناف محاكمة عبد السلام في غيابه والأنظار على الدفاع

2018-02-08

فرنسا تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

yesterday 10:56:31

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

yesterday 07:50:04

الناتو تحت ضغط واشنطن لبدء 'مهمة طويلة' في العراق

yesterday 13:00:28

:: اختيارات المحرر

إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

قصة حب محرمة تلهم صانعي المجوهرات

تقبل الحجاب أحد أشكال التسامح

ليلة القبض على جوهرة.. قضية رأي عام في مصر

الخوف من امتحان القيادة يتسبب في وفاة امرأة

تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن

فيسبوك يميز بين الأغنياء والفقراء

السكري يُعجل بانقطاع الطمث

الجزائري محرز يواصل الغياب عن ليستر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا