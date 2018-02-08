الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

الخوف من امتحان القيادة يتسبب في وفاة امرأة

التحقيقات ما زالت جارية لمحاولة معرفة السبب الرئيسي للوفاة المفاجئة للمرأة، غير أن خبيرا في علم النفس يقول إنه ربما يكون ناتجا عن الإجهاد النفسي.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(24)]

خوف شديد

جيانغسو (الصين) – يعدّ إجراء امتحان القيادة من أكثر الأمور الباعثة على القلق والتوتر والخوف، لكن امرأة صينية بالغت في مخاوفها، إلى درجة أدت إلى وفاتها، وهي تجري اختبار القيادة في الشارع.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها أو أي تفاصيل أخرى عنها، كانت تخضع لاختبار القيادة في أحد المراكز بمقاطعة جيانغسو (إحدى المقاطعات الداخلية في الصين)، عندما أصيبت بنوبة قلبية بسبب خوفها الشديد من اختبار القيادة، قبل أن تفارق الحياة في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو تم تتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا وهو يجري الإسعافات الأولية للمرأة البالغة من العمر 30 عاما محاولا إنقاذها، وصرّح أحد شهود العيان، أن المرأة كانت تخضع لاختبار ركن السيارة بشكل عكسي، عندما توقف قلبها عن الخفقان بشكل مفاجئ.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مركز فحص جوانشان في 31 يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية تحاول معرفة السبب الرئيسي للوفاة المفاجئة، غير أن خبيرا في علم النفس يقول إنه ربما يكون ناتجا عن الإجهاد النفسي.

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