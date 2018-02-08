قصة حب محرمة تلهم صانعي المجوهرات

خنفساء الماكيش، التي تأكل الخشب، تأتي مزوّدة بسلسلة حتى يمكن تثبيت حيوانك الأليف المزين في الشخص الآخر بدبوس أمان.

العرب

مجوهرات استثنائية

يوكاتان (المكسيك) – تعد حشرات الماكيش مصدر إلهام لمجوهرات غريبة ورائعة وربما وحشية لأنها تستخدم لزينة وهي حية، ويمكن العثور على هذه الحشرات المرصعة في شبه جزيرة يوكاتان بجنوب شرق المكسيك، حيث بالإمكان شراؤها مقابل مبلغ زهيد يقدر بـ8 دولارات.

وتأتي خنفساء الماكيش التي تأكل الخشب ومتوسط عمرها بين 8 و10 أشهر مزوّدة بسلسلة حتى يمكن تثبيت حيوانك الأليف المزين في الشخص الآخر بدبوس أمان.

وترجع جذور تقليد الماكيش إلى إحدى أساطير المايا القديمة عن إحدى قصص الحب المحرمة بين أميرة تدعى كوزان وجندي وسيم (وفي بعض النسخ هو عبد) يدعى شالبول.

ولسوء حظ طائري الحب، كان والد كوزان قد تعهد بالفعل بتزويجها لأحد الأمراء. إلا أن الاثنين واصلا علاقتهما في الخفاء.

وعندما علم والد كوزان بتحديهما لأوامره، قام بتحويل شالبول لخنفساء عقابا له. وأقسمت كوزان بإبقاء نذور حبها لشالبول رغم تحوّله.

وأخذته إلى أفضل صائغ في المدينة ووضعت عليه أفضل أحجار الأرض. ومن حينها أبقته إلى جوارها طوال الوقت. إلا أن المرشدة السياحية المحلية صوفيا من شركة بينك كاكتوس ميريدا للجولات سيرا على الأقدام تقول إنه ليس من الشائع رؤية هذه المجوهرات الاستثنائية هذه الأيام.

وأفادت صوفيا “الماكيش تقليدية للغاية في يوكاتان فحسب”. وأضافت “جيلي لم يعد يرتدي الماكيش. إنها تقليدية لدى الأكبر سنا في القرى الصغيرة في يوكاتان”.