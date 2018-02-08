الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

أبرز تغريدات العرب: لا تستسلم وثق دائما أنك ستصل

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(19)]

Hosny_Hazem@

لماذا لا تعرف أبواق النظام الإعلامية إلا لغة التشهير؟ لماذا لا يحاولون التخلي عن بلاهتهم الذهنية ليناقشوا الأفكار المطروحة، بعيداً عن الردح الإعلامي الذي أضاع سمعة مصر؟

1NawalElSaadawi@

أخي رفع يده ليصفعني، رفعت يدي وصفعته. وحين أراد زوجي أن يلغي وجودي، ألغيت وجوده من حياتي! وحين انتفض وزير الصحة قائلًا: الطاعة أو الفصل؟! قلت: الفصل!

989nahawnd@

الحريديم طائفة يهودية متطرفة يطيلون اللحي، نساؤهم تنتقب، يكرهون العلمانية، لا يدرسون العلوم الدنيوية إلا للضرورة، يرفضون دراسة الفلسفة. ألا يذكرونكم بأحد.

sawabcenter@

التفرقة في المعاملة بين الأبناء تخلق شعوراً بـالظلم وتقتل انتماء الطفل إلى أهله وعائلته.. يصبح حينها من السهل جره لدرب التطرف ساوِ بين أبناءك #منابع_التطرف.

HadiElAmine_Dr@

أوصي نفسي: لا تعِشْ حزبياً، ولا تمُت كذلك. أرْخَصُ الأحياءِ الحزبيون، وأغبى الموتى.

1_rabi3@

دائما أنصح المستجدين في سوق العمل وغالباً لا تعجبهم وظائفهم: "أحب ما تعمل.. حتى تعمل ما تحب" لا تستسلم وثق دائماً أنك ستصل.

nal456ma@

معظم الناس يفضلون الإيمان الديني على التفكير الفلسفي لسبب بسيط، وهو أنّ الإيمان الديني يعطي إجوبة بلا أسئلة، والتفكير الفلسفي يعطي اسئلة بلا أجوبة.

85salmulla@

إن لم تكن لك الاستجابة أو قبول أفكارٌ جديدة، أو تتبنى رأياً جديداً واستمر تفكيرك بنمط واحد فيجب أن تقيس نبضك، فقد تكون ميتاً.

88tr_Reem@

لا تطالب بالحرية وتدعو إليها وأنت تفرح بقيد خصومك..

#بالمختصر.

573573ma@

لو قرأ الإنسان كل أسبوع كتابا واحدا؛ لقرأ 500 كتاب كل عشر سنوات = 1000 في عشرين سنة. أما من يُعدّ نفسه للكتابة؛ فيضاعف الجهد فقط.

aliwahida@

عندما تعتقد في قرارة نفسك أن الميليشيات لا يمكن أن تبني دولة.. يحق لك انتقاد أي نظام لا يعجبك وتعتبره ظالما ومستبدا ومارقا غير ذلك فإن تكذب حتى على نفسك. #ليبيا.

تابعوا

Etidal@

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (#اعتدال)

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