هاشتاغ اليوم: #السعادة_ليست_بالمال.. كذبة

هاشتاغ #السعادة_ليست_بالمال_وإنما يحتل صدارة قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا لكنه لا يقنع الكثير من المغردين العرب.

العرب

السعادة قرار

الرياض - لا يزال كثيرون في مختلف مناطق العالم يكررون مقولة “المال لا يجلب السعادة”، حتى أصبحت مثلا بديهيا قليلا ما يتم التشكيك فيه.

لكن هاشتاغ #السعادة_ليست_بالمال_وإنما، الذي أطلقه مغردون عرب واحتل صدارة القائمة في الهاشتاغات الأكثر تداولا لم يقنع الكثير من الناس.

وفي هذا السياق اعتبر مغرد:

2211aster@

#السعادة_ليست_بالمال_إنما، من يقول السعادة ليست بالمال يعطيني المال ويذهب للبحث عن السعادة.

وأكد آخر:

1Qalls@

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما، لا طبعا السعادة بالمال، بالمال تستطيع الإتيان بأناس يضحكونك، بالمال تستطيع أن تسافر إلى أي مكان، بالمال تقدر على جعل الناس يخدمونك، وبعد كل هذا تأتي لتقول السعادة ليست بالمال!

وغرد متفاعل:

mazentabok@

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما، هذا غير صحيح، هو “مجرد إشاعة” في هذا الزمن؛ المال يبني بيوتا لا عماد لها، المال صنع من الأحمق رجلا، المال صنع من الرعاع سادة وقادة، المال هو شريان الحياة، إذا كثر مالك كثر خيرك وزاد إيمانك، إذا قل مالك قل نفوذك وجهدك ومعرفتك. “المال هو شريان

الحياة الأول”.

وجزم مغرد:

k7777777he@

“المال والبنون زينة الحياة الدنيا”، وتقولون #السعادة_ليست_بالمال_وإنما!

وكتب معلق:

_y6sa@

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما، بكى الفقراء الدهر كله وعندما ابتسموا التقطوا لهم صورة وكتبوا عليها “السعادة لا تحتاج إلى مال”.

وأقنع الهاشتاغ البعض، فكتب أحدهم:

FZ_ENG@

أتريد أن تعرف قيمة العافية؟! قارن بين أحلامك في صحتك ومرضك. #السعادة_ليست_بالمال_وإنما.

وقال آخر:

hhhtjm@

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما، السعادة قرار وليست إمكانيات.

ووجد أحدهم حلا وسطا فغرد:

_ x2irr@

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما المال نصف السعادة.

وكانت دراسة حديثة أجريت في جامعة كندية توصلت إلى أن الدخل المالي المرتفع لا يرتبط بازدياد مقدار السعادة التي يشعر بها الشخص، ولكنه يرتبط بشعوره بالحزن بشكل أقل. وخلص الباحثون إلى أن المال قد يكون أداة أكثر فاعلية في الحد من الحزن بشكل أفضل من الحصول على السعادة وتعزيزها.