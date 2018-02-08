ليلة القبض على جوهرة.. قضية رأي عام في مصر

من حين لآخر تثار ضجة إعلامية في مصر تشغل حيزاً لا يستهان به من اهتمامات الرأي العام تكون كلمة السر فيها “الراقصة الأجنبية”، ولعل آخرها أزمة البدلة الفاضحة التي ارتدتها الراقصة الروسية “جوهرة”.

العرب

الاهتمام بجوهرة زاد عن حده

القاهرة - تحول إلقاء القبض على راقصة روسية والإفراج عنها في مصر إلى قضية رأي عام تشغل الشبكات الاجتماعية والصحف وبرامج التوك شو على الفضائيات المصرية.

وسخر مغرد “ليس الخبر في القبض على الراقصة جوهرة! يوم تعرف المسؤول الذي تدخّل فأفرج عنها فهذا هو الخبر الصحيح”!

واعتبر مغردون أن “المصريين أبدعوا في التعامل مع خبر الراقصة الروسية”.

وفي التفاصيل ألقت مباحث شرطة الآداب القبض على الراقصة الروسية أيكاترينا أندريا الشهيرة في مصر باسم “جوهرة” داخل مركب على كورنيش النيل بمنطقة الجيزة بتهمة “التحريض على الفسق والفجور” بعد أن قامت بارتداء بدلة رقص دون شورت (ملابس داخلية) مخالفة للمواصفات التي صرحت بها وزارة السياحة المصرية. لكن بعد ساعات أطلق سراح الراقصة وهو ما زاد حدة الجدل.

وشوهدت مقاطع فيديو لرقص جوهرة ملايين المرات على الشبكات الاجتماعية بعد تداول الخبر في الإعلام المصري. كما تصدر هاشتاغ #جوهرة الترند المصري على تويتر.

ويقول معلقون إن مهنة “هزّ الوسط”، التي تعتبر من أعرق الفنون الاستعراضية في مصر، تتعرض لموجة غزو أجنبي وذلك حسب أرقام وإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة القوى العاملة.

وليست “جوهرة” الراقصة الأجنبية الأولى، ولن تكون الأخيرة التي شغلت الرأي العام فقد سبقتها الراقصة اللبنانية إليسار والأوكرانية ألاكوشنير إلى جانب الأرمينية صافيناز.

وكتب مغرد متهكما “نيابة الجيزة تخلي سبيل الراقصة جوهرة بعد التحقيق معها في الاتهام بنشر الفسق. يحيا العدل، كانت ترقص من غير لباس داخلي، يعني مش ممسكوكة لا سمح الله في مظاهرة ولا رشحت نفسها للانتخابات”.

فيما سخر آخر قائلا “يا سلام لو يقبض على الفاسدين بنفس سرعة القبض على الراقصة الروسية التي لم تراع مواصفات بدلة الرقص”.

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز، انتقدت جوهرة مؤكدة أنها “ترتدي ملابس رقص غير محتشمة لا تتناسب مع التقاليد العربية”، وهو ما فجر موجة من السخرية.‎

مقاطع فيديو لرقص جوهرة شوهدت ملايين المرات على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال مغرد “القبض على الراقصة جوهرة لأنها ارتدت ملابس دون شورت، الفكرة أنها ترقص من 2009 واشتهرت في 2018 وهذا أكبر درس للتنمية البشرية، حارب على حلمك حتى لو كنت متأكدا من أنه مستحيل، فالمستحيل يصبح ممكنا”، مرفقا تغريدته بهاشتاغ #الحرية_للأمل_الحرية_لجوهرة.

وسخر آخر بقوله “النيابة تحقق مع الراقصة جوهرة لأنها ارتدت ملابس دون شورت، هذه الأخبار تطمئنك على ضرائبك التي ذهبت في تدريب أفضل كوادر لأجل التحقيق في هذه النوعية الخطيرة من القضايا”. وفي السياق نفسه اعتبرت مغردة “أنا معجبة جدا بتفاني الأمن في الركض وراء الراقصات ومغنيات الدرجة الثالثة لاتهامهن بالفسق والفجور.. يا ليت نصف هذا المجهود يذهب لملاحقة السيدات المنقبات اللاتي تحمل كل واحدة منهن طفلين أو ثلاثة مخطوفين على الأغلب تستخدمهم للتسول، هؤلاء أخطر بكثير على المجتمع من راقصة يتفرج عليها الناس بإرادتهم”.

وقالت إعلامية مصرية في تغريدة “لم أتابع جوهرة ولن أدعم نشر الفسق، لكن الشورت ليس دليلًا على العفة، فهناك الملايين ينشرون الفسق بالبنطلونات الكاملة”.

فيما عمد آخرون إلى نشر مواصفات بدلة الرقص وفق القانون. واعتبر مدافعون عن جوهرة “ما هو مش كل ما نلاقي واحدة تطري الجو، تقبضوا عليها، أبلّغ احتجاجي لمدير مباحث الآداب”.

وانتقد مغرد قائلا “روسيا تمنع السياح الروس من زيارة مصر لكنها ترسل لنا الراقصات”. وشرح معلق “قصة جوهرة فيلم قديم متكرر لكنه رغم ذلك يلقى شعبية لدى المصريين بدليل أن اسمها صار ترندا”.

وأكد معلق “هناك حاجات كثيرة في مصر أهم من إخلاء سبيل الراقصة الروسية جوهرة”، وأضاف “ومَن جوهرة هذه أصلاً؟ ليست معروفة ولا شخصية عامة، وحتى لو كانت معروفة لن تكون أهم من قوت الشعب المصري”.

وسخر مغرد “الحمد لله.. لقد قضينا على الإرهاب ومشكلات التعليم والصحة والبـطالة، وأصبح لزاماً علينا أن نتفرغ لتأديب الراقصات اللاتي يرقصن بدون شورت. مصر أمانة”.

فيما اعتبر آخر “إنه زمن الاهتمام بالتفاهات!”.

وقالت مغردة “إن الاهتمام بالراقصات ومشاهدة ما هو مصنف إباحيّا أكثر من مرة ثم انتقاده لا يدل على حسن الأخلاق، إنما يدل على هوس جنسي متنكر”.